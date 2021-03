Le rappeur Booba est un être délicat : la présence de Jean Messiha sur le plateau de Cyril Hanouna lui a donné des vapeurs

Booba est connu pour ses raps. Il est aussi connu pour avoir fait le coup de poing contre un autre rappeur, son rival dans cet art sans pareil. Un truc entre hommes quoi !



Mais Booba très sélectif, ne fréquente pas tous les hommes. Il était présent sur le plateau de Touche pas à mon poste pour faire la promotion d'Ultra son dernier album. Parmi les possibles intervenants il y avait Jean Messiha. Comme l'y autorise la loi de l'émission, il a exigé son départ car - va donc savoir - Messiha est peut être contagieux. Booba s'en est expliqué pendant l'émission avec des mots choisis pour exprimer son émoi. "Le Front national ça devrait pas exister... C'est pas un parti ça... Avec les horreurs qu'ils ont fait à Nice...".



Nous avons cherché à vérifier quelles étaient ces "horreurs". Peut-être Booba faisait-il allusion au fait qu'un ami identitaire de Jean Messiha avait au volant d un camion fou écrasé des centaines d'Arabes et de Noirs ? Mais il nous a paru plus vraisemblable que Booba ait un peu forcé sur la coke avant sa déclaration.



Il demeure que ce sympathique rappeur a reçu une excellente éducation qui lui interdit de frayer avec le tout venant. On est en droit de supposer qu'il a été scolarisé chez les frères. D'où son côté incontestablement vieille France.



On trouve un témoignage éclatant de son aspect désuet et vieillot sur sa page officielle. Y figure sa devise : "il faut des couilles et un cerveau". Pour les couilles c'est possible. Pour le cerveau ?