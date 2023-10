"Le piège américain, l'otage de la plus grande guerre souterraine témoigne" de Frédéric Pierucci et Matthieu Aron

Paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2019, puis en édition de poche aux éditions « J’ai Lu », ce livre a été un succès de librairie mérité. Par son style alerte de polar bien ficelé et surtout par son contenu haletant et édifiant sur les méthodes employées par une Amérique aussi brutale que déterminée lorsque ses intérêts - et donc sa loi extraterritoriale imposée de manière unilatérale au reste du monde - sont en jeu.

Frédéric Pierucci raconte l’affaire, la sienne, celle d’une arrestation et d’une incarcération longue, kafkaïenne et arbitraire, aux côtés des délinquants les plus dangereux dans des quartiers de haute sécurité ; l’affaire Alstom surtout dont il est l’otage, le bouc émissaire unique et commode, pour forcer la « firme » française à passer sous les fourches caudines et à se vendre en réparation de ses actions de corruption passées et de l’empressement mitigé de son président, Patrick Kron, à plaider coupable et à payer une amende considérable au trésor américain.

Le récit raconte en détail le climat délétère de ces affaires, l’ambiance lourde de la culpabilité forcée, son licenciement lâche et ignoble, les heures interminables et désespérées, le médiocre soutien de la France officielle, l’administration sourde et cloisonnée, les procédures ubuesques et l’arbitraire quasi-stalinien, le soutien de sa famille, le double jeu du ministère de la justice américain masquant la manœuvre industrielle pour mettre la main, avec l’aide de benêts politiques utiles et de dirigeants d’Alstom généreusement récompensés, au profit de General Electric (GE) sur les technologies de pointe d’un fleuron industriel.