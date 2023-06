"Le passe-partout" : un roman noir japonais au goût délicatement suranné. Une pépite à lire sans modération

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Dans une résidence pour femmes seules construite après la Seconde Guerre mondiale à Tokyo, les secrets se tissent, les drames se nouent, les pistes se brouillent. Lorsque le passe-partout qui donne accès au 150 chambres de la résidence disparaît, les femmes frissonnent pour continuer à dissimuler leurs mystères. Mais au fil du roman, ces derniers remontent à la surface sous la plume d’un étrange narrateur. Réalités ou fictions ? coïncidences ou manipulation ?

POINTS FORTS

Roman noir que les adeptes du genre apprécieront : vérités et fausses pistes se brouillent pour le plus grand divertissement du lecteur qui se laisse manipuler avec plaisir pendant toute la lecture. La fin est étonnante et ne se laisse pas deviner facilement.

Roman japonais, tout en délicatesse et non-dit, où l’on retient son souffle à la fin de chaque phrase afin que la petite musique du livre ne s'interrompe pas.

Roman court au rythme assez enlevé qui se lit le temps d’un thé (ou d’un été).

Roman de 1962, publié pour la première fois au Japon la même année, qui met en scène une époque de la vie Tokyoïte mais dont les thèmes abordés sont intemporels.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve, sauf que le temps passe trop vite quand on lit un bon livre !

ENCORE UN MOT...

Quelle chance que Denoël réédite ce classique japonais traduit en français en 2022 pour nous permettre de le découvrir (pour ceux qui ne parlent pas japonais couramment)

J’ai beaucoup aimé l’élégance de ce livre et le dénouement final lorsque l’on comprend les différents niveaux de manipulation

UNE PHRASE

« L’être humain étant toujours en quête d’une raison d’être, nous avons décidé de voir si vraiment pas une goutte ne déborderait d’un verre rempli à ras bord. Nous nous sommes laissés manipuler, en bonnes marmottes que nous sommes, exactement comme les prisonniers qui font des marques sur le mur de leur cellule pour s’assurer qu’ils vivent encore et que le temps continue à passer. » Page 23.

« Ishiyama Noriko ne songeait pas encore à la manière dont elle pourrait l’utiliser. Mais l’instinct qui s’était naturellement développé en elle à force de vivre comme un animal lui apprenait que ce passe-partout était dangereux. » Page 50

L'AUTEUR

Masako Togawa, née à Tokyo en 1931 (et morte en 2016), a été chanteuse, actrice, féministe et femme de lettres, cheffe de file du roman policier japonais.

Son premier roman, Le Passe-partout, publié en 1962 a été lauréat du prix Edogawa Ranpo.

Son premier roman traduit en français est Le baiser de feu,paru en 1990 aux Editions Payot & Rivages.