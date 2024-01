Le ministre allemand de la Défense prévoit que Poutine va attaquer l’Otan dans quelques années

Vladimir Poutine pourrait-il s'attaquer à un pays membre de l'Otan ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Boris Pristorius pense que le maître du Kremlin va déclencher une guerre contre les Occidentaux « dans cinq à huit ans ». Ça fait frémir.

Sur le papier, il a raison. Il est exact que Poutine menace déjà la Pologne et les pays baltes, qui font partie de l’Otan. Des troupes américaines y sont d’ailleurs prépositionnées.

Il a raison sur le papier mais sur le papier seulement. La puissante armée russe n’a pris Kiev et n’est pas venue à bout de la petite armée ukrainienne.

L’armée russe est dans un état de délabrement avancé. Elle doit emprunter ses armes et ses munitions à la Corée du Nord et à l’Iran. Des centaines de milliers de Russes ont fui leur pays pour ne pas être embrigadés. Si guerre il y a, les troupes de Poutine seront pulvérisées. Mais Boris Pristorius prend en compte la mégalomanie de Poutine. Il rêve de reconstituer l’URSS et l’empire soviétique. Et il est en cela soutenu par une partie de la population russe qui reste nostalgique d’une époque qu’ils n’ont pas connue, quand l’URSS était grande et faisait peur. Mais si guerre il y a, Poutine sera vaincu. Et il finira comme Hitler dans son bunker en 1945.