"Le Menteur" de Pierre Corneille : un modèle de comédie française

Roueries, duplicité, mensonges à tout va. Père, ami, valet, promises, tous et toutes sont victimes de cet emberlificoteur de Dorante, qui souffre plus d’une pathologie incurable que de la pure méchanceté. • Dorante ? Ce jeune dandy à la taille bien prise et plutôt bien de sa personne débarque de sa province où il poursuivait ses études, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. Suivi de Cliton, son fidèle valet, notre galant rencontre deux jeunes femmes peu farouches dans les jardins des Tuileries. Il s’empresse de vouloir séduire les coquettes, Clarice et Lucrèce. Mais à laquelle s’adresse-t-il vraiment quand il raconte ses faits d’arme imaginaires, puis en feint d’organiser des fêtes somptueuses et extravagantes pour leurs beaux yeux ?

Or voici que le père de Dorante veut le marier. Que nenni ! Notre Don Juan caresse d’autres projets, et préfère papillonner en embrouillant tout le monde. Entretemps, Dorante avait dû livrer un duel à son compagnon d’université, Alcippe, rival malheureux, qui lui dispute le cœur de la belle Clarice pour se dégager d’une situation amoureuse compromettante. • D’où quiproquos, confusions, engrenages inextricables, imbroglios diaboliques sur un ton de légèreté, de liberté retrouvée et d’insouciance (on est, licence historique et adaptation“ baroque“ du metteur en scène, juste après la Révolution, sous l’ère approximative d’un Directoire libéral, voire enclin au libertinage).