Le luxe expliqué aux enfants : bien plus qu’une question d’argent

"Le luxe", publié aux éditions Gallimard.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Atlantico : Parler du luxe aux enfants : n’est-ce pas indécent ?

Sophie de Menthon : Ce qui est indécent, c’est de refuser d’expliquer aux enfants le monde dans lequel ils vivent. Que ce soit le luxe, l’Europe, la justice, l’entreprise, la publicité,… ils sont confrontés tous les jours à ces innombrables sujets que nous avons donc décidé de traiter avec ma fille Alexia Delrieu, en éditant une collection dédiée. Chez Gallimard, « Le monde d’aujourd’hui raconté aux enfants » leur répond enfin sur tous ces sujets avec leurs mots et avec de l’humour, révélé par l’excellent illustrateur Henri Fellner.

Les enfants ont leur propre conception du luxe, et nous avons essayé de leur montrer qu’il n’y avait pas que l’argent qui comptait dans ce concept. Cela va sans dire… mais ça va mieux en le disant.

Pourquoi avoir voulu parler du luxe aux enfants ?

Parce que dans tous les milieux, le concept de luxe, quel qu’il soit, est présent. Et dans l’esprit des enfants, il l’est fortement. Nous sommes à une époque où l’on entend sans cesse « c’est classe », « stylé ! », « tu es canon », « c’est soin », « reuch »… autant d’expressions actuelles qui traduisent l’attrait immuable du luxe. Lorsque j’ai parlé de ce livre à Antoine Arnault, j’ai beaucoup apprécié qu’il considère le luxe indépendamment de l’argent : il le dit d’ailleurs dans sa préface.

Pensez-vous aussi aux enfants qui vivent avec le minimum en écrivant ce livre ?

Justement, comme je le dis aux enfants dans le livre, « le luxe est aussi en toi » : être seul dans un magnifique paysage relève de l’exceptionnel, et à ce titre, du luxe. Si ta mère t’apporte un chocolat chaud au lit, c’est du luxe ! Si ton grand frère a trouvé des places pour regarder un beau match de foot, c’est du grand luxe !

L’objectif de ce petit ouvrage est de supprimer les frustrations autant que possible : on peut évidemment avoir envie, mais il ne faut pas être envieux, et pour cela que l’enfant ne soit pas frustré…

Et quels sont les sujets que vous abordez ?

Il y a des bijoux, du parfum, des palaces, de la fourrure… des objets de prime abord inabordables. Mais il faut se dire qu’aujourd’hui, tout peut être de la récup’ et être acheté d’occasion : il y a un grand marché lucratif de la seconde main. C’est aussi l’occasion d’expliquer qu’en aucun cas, l’on ne peut considérer les « faux » comme du luxe !

Avez-vous d’autres projets pour cette collection dont vous pourriez nous faire part ?

Oui ! Nous sortons cet été un livre sur « la chasse », afin de l’expliquer aux enfants, car il faut démythifier cette activité qui est aussi une tradition. Et nous sortons également, avec l’assentiment de Rachida Dati, ministre de la Culture : « la culture » expliquée aux enfants.