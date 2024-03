"Le jeu de la reine" de Karim Aïnouz

Né le 17 janvier 1966 à Fortaleza au Brésil, Karim Aïnouz est réalisateur, scénariste et aussi un artiste visuel connu. Après des études d’architecture à Brasilia, une formation en théorie du cinéma à New York et une spécialisation dans le cinéma expérimental, il commence en travaillant pour le réalisateur Todd Haynes, d’abord comme assistant de casting, puis comme assistant monteur, tout en travaillant sur deux courts métrages de son cru comme réalisateur.

En 2002, son premier long-métrage, Madame Satã est sélectionné à Un Certain Regard au Festival de Cannes. Ses films de fiction suivants seront tous (ou presque) sélectionnés dans les plus grands festivals internationaux. Le Ciel de Suely, en 2006, et Viajo porque Preciso, en 2009, seront invités à Venise; La Falaise argentée, en 2011, à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes; Praia do Futuro, en 2014, à Berlin et La Vie invisible d’Euridice Gusmaõ, en 2019, à Un Certain Regard à Cannes. De nouveau présent cette année sur la Croisette avec Le Jeu de la Reine (qui sort aujourd’hui sur les écrans français), le réalisateur y a été récompensé, non par un prix mais par une ovation spécialement chaleureuse de la part du public puisqu’ elle a duré 8 minutes !

Quand il ne tourne pas pour la fiction, Karim Aïnouz réalise des documentaires, dont, en 2021, Marin des montagnes, ou bien il collabore à de nombreux évènements artistiques comme les Biennales de Sharjah, São Paulo ou du Whitney Museum. Parallèlement à toutes ces activités, ce créateur infatigable donne des cours d’écriture de scénario au Brésil. Il est également membre de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.