"Le goût du risque" d'Andrea Marcolongo, Patrice Franceschi, Loïc Finaz

Ce petit essai célèbre la liberté et le risque, son corollaire. Il n’y a pas de liberté sans risque. Le renier ou le craindre, c’est vivre dans la peur et la soumission. Nos sociétés, qui veulent modéliser et encadrer le risque à coup de normes, nous infantilisent et construisent des prisons. Le déclin des civilisations, rappellent les auteurs, se produit lorsqu’elles perdent leur amour pour la liberté. Or celle-ci est menacée de toutes parts, par les dictatures, le crime mondialisé, la technologie ou l’extrémisme islamisme.

Le propos sonne comme une exhortation véhémente mais juste à défendre la liberté menacée en acceptant le risque, en rognant au besoin sur la sécurité qui lui est souvent antagoniste. Les auteurs s’inspirent des philosophies stoïcienne et épicurienne, comme le démontrent les chapitres consacrés à la réhabilitation du tragique et de la mort (“nous rendre forts et sereins face à elle”) ou celui dédié à l’éloge de l’inutile (ainsi Socrate qui, au seuil de sa mort, entonne un air de flûte, un geste “inutile, mais beau”).

Le goût du risque affiche aussi des inspirations libérales voire libertariennes. On y trouve des dénonciations familières mais salutaires de l’abus des normes (“qui nous tue") et du détournement du principe de précaution qui nie celui de responsabilité politique et conduit à la stagnation. Les vertus de l’échec (danser avec Zorba après l’écroulement du téléphérique), de l’engagement (“oser croire”) et du courage contre les volontés de l’impérialisme et les excès de la cancel culture, sont des nécessités utilement et souvent brillamment rappelées.