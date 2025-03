Chronique littéraire

« Le dompteur du Loup-Sentier au Liban » de Mireille Clapot

Le nouveau roman de Mireille Clapot est un très joli texte choral qui nous plonge au cœur du Loup-sentier au Liban et de son histoire humaniste et historique. On y suit le parcours de Michel accompagnateur de groupe, en charge de cinq adolescents libanais, tous très différents les uns des autres, et de souche sociale également opposée. La petite troupe parcourt les villages maronnites, chiites ou druzes et s’impose des haltes avant de continuer jour après jour de frayer un chemin au cœur de cette montagne libanaise traversée du Nord au Sud.