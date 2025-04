Micropuces

Le dernier microprocesseur de Taïwan a des implications majeures pour la technologie et la sécurité de l’île

Le 1er avril 2025, le fabricant taïwanais TSMC a présenté la puce électronique la plus avancée au monde : la puce de 2 nanomètres (2 nm). La production de masse est prévue pour le second semestre de l'année, et TSMC promet qu'elle représentera une avancée majeure en termes de performances et d'efficacité, susceptible de remodeler le paysage technologique.