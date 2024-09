Conséquences en cascade

Le dernier épisode d’El Niño est terminé mais il laisse des famines dans son sillage en Afrique subsaharienne

La hausse des prix des denrées alimentaires fait que de plus en plus de personnes souffrent de la faim en Afrique subsaharienne. Mes nouvelles recherches montrent que l'une des causes négligées pourrait être El Niño, un phénomène climatique dans le Pacifique qui affecte les conditions météorologiques à l'échelle mondiale.