Le danger des couvertures électriques (et autres gadgets électriques) vendus sur Internet

Atlantico : L’association de consommateurs britannique Which? a découvert que des couvertures électriques vendues en ligne peuvent provoquer des chocs électriques. Que dit leur étude ?

Morgan Bourven : Which? a constaté que certaines des couvertures électriques sont d’une qualité si mauvaise qu’ils peuvent présenter un risque sérieux pour la sécurité des utilisateurs, avec des risques d’électrocution, voire d’incendies.

C’est un sujet important car l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie – surtout au Royaume Uni – a augmenté la popularité des couvertures électriques, les gens essayant de minimiser l'utilisation de leur chauffage.

Au total, neuf des 11 couvertures électriques achetées par Which? auprès de vendeurs tiers sur AliExpress, Amazon, eBay et Wish ont présenté des problèmes relatifs à la fabrication des produits, à leur emballage, aux marquages et aux instructions. Certains produits comportaient des fils électriques qui pouvaient facilement être arrachés. En plus, certaines étaient complètement inefficaces et ne fonctionnaient pas correctement… ce qui est peut-être finalement un mal pour un bien : au moins, si elles ne fonctionnent pas, les utilisateurs ne seront pas tentés de les utiliser.

Est-ce que ça veut dire que toutes les couvertures électriques sont dangereuses ?

Non, mais il faut être vigilant au moment d'acheter. Les couvertures épinglées sont des produits de mauvaise qualité, achetés sur des marketplaces. Which? a également testé des couvertures achetées chez des revendeurs réputés et elles n’ont pas posé de problème : dans le cadre de leur test, après avoir mesuré l’efficacité des couvertures, ils les ont lavées et séchées plusieurs fois au sèche-linge, puis effectué un test complet de sécurité électrique. Aucune n’a connu de problème.

En résumé, les couvertures électriques présentent un risque si vous les achetez auprès de vendeurs en ligne peu scrupuleux ou si vous utilisez de vieilles couvertures usées et dangereuses. Si vous avez une vieille couverture électrique qui montre des signes d'usure ou dont les fils sont visibles, il est temps de la changer.

Quels sont les dangers à acheter des appareils électriques non conformes ?

D’après l’Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE), on recense 80 000 incendies domestiques chaque année en France, et 25 % d’entre eux sont provoqués par des dysfonctionnements électriques. Les installations vétustes en sont souvent à l’origine, mais des accessoires mal conçus peuvent aussi s’avérer défaillants.

En 2020, l’UFC-Que Choisir avait testé 20 chargeurs de téléphones : la moitié étaient dangereux ! Câbles basse tension mal fixés, tension d’isolation insuffisante, absence de protection interne contre les surcharges et les courts-circuits… Les risques de départs de feu sont réels. Lors de nos tests, nous avons observé des arcs électriques aussi impressionnants qu’effrayants.

Du fait de ces résultats inquiétant, nous avons réitéré les tests avec des rallonges électriques, des blocs multiprises, des guirlandes LED et des batteries externes distribués par des marques connues ou d’obscurs vendeurs de marketplaces : là aussi, nous avons épinglé des références qui présentaient des risques.

Les marketplaces retirent ces produits dangereux de la vente quand on les informe mais, trop souvent, ils réapparaissent. Comme le demande Which? dans son étude, une position partagée par le Bureau européen des consommateurs (BEUC) dont fait partie l’UFC-Que Choisir, la seule manière d’arranger la qualité de l’offre des marketplaces est d’engager la responsabilité des sites qui les héberge. Actuellement, Amazon, eBay et les autres se considèrent comme de simples intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs, et se couvrent en précisant dans leurs conditions générales de vente qu’ils ne sont responsables de rien.