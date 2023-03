"Le crépuscule des licornes" de Julie Girard : trajectoire d'une femme amoureuse au cœur du cynisme des start up. Un premier roman un peu décevant

THÈME

Eléonore est une journaliste talentueuse, spécialiste des nouvelles technologies et du monde des start up. Émigrée à New York, elle y a rencontré son mari, Zack, stéréotype du New Yorkais affairiste et où elle partage avec lui une vie aseptisée dans les plus beaux quartiers. En parallèle de son enquête sur de nouveaux implants cérébraux destinés à augmenter la capacité d'apprentissage du cerveau humain, elle se retourne avec nostalgie sur sa vie amoureuse avec Victor, pianiste virtuose.