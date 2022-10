"Le cercle des illusionnistes" d'Alexis Michalik : le plus beau est ce qui ne se voit pas !

La pièce de théâtre "Le cercle des illusionnistes" d'Alexis Michalik est à retrouver au Théâtre le Splendid à Paris.

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES

De Alexis Michalik

DUREE : 1H40

Mise en scène : Alexis Michalik

Avec Clotilde Daniault, Cloé Horry, Fannie Outeiro, Charline Paul, Joséphine Berry, Déborah Krey, Pénélope Rose, Michel Derville, Olivier Claverie, Michel Robbe, Victor Boulenger, Charles Cabon, Arnaud Dupont, Guillaume Riant,Frank Cicurel, Matthieu Hornuss ..

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre Le Splendid

Théâtre Le Splendid 48 rue du faubourg Saint Martin

75010 PARIS

01 42 08 21 93

Du 16 septembre au 28 décembre 2022. Du mercredi au samedi à 19H Le dimanche à 17H

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations de football, Décembre vole un sac dans le métro.

Dans le sac, il trouve la photo de la jolie Avril. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle.

POINTS FORTS

Une magie (au sens propre comme au figuré) de l’enchaînement, avec un rythme haletant qui tient le spectateur en éveil permanent. Il y a de la fascination à suivre cette épopée de l’art de l’illusion à travers le temps, mi romancée, mi-historique. Pas d’espace-temps défini, de notre XXème siècle, on saute allègrement d’une époque à l’autre, d’une histoire à une autre. Illusion, naissance du cinéma, Robert-Houdin, Méliès, on ne sait plus parfois où donner de la tête mais c’est la recette du talent d’Alexis Michalik de nous emporter dans un tourbillon facétieux et inventif où la vérité historique s’arrange avec la magie du théâtre.

Tous les arts de la scène se mélangent avec une fantaisie débridée sur le plateau, et ce cercle est animé par des comédien-ne-s bien rodé-e-s qui composent une distribution hors pair.

QUELQUES RÉSERVES

Il serait illusoire d’en émettre.

ENCORE UN MOT...

Un divertissement de très grande qualité pour petits et grands. On en sort avec des étoiles plein les yeux et c’est le plus important.

UNE PHRASE

DECEMBRE : « Quand j’étais môme, mon truc, c’était plutôt la magie.

L’ILLUSIONISTE : Seriez-vous mécanicien ?

HOUDIN : Horloger et apprenti escamoteur. »

L'AUTEUR

Alexis Michalik, dramaturge et metteur en scène, est l’homme de tous les superlatifs par les temps qui courent : déjà cinq Molières, des pièces à succès : Le porteur d’histoire, le célébrissime Edmond,qui tient encore l’affiche, Une histoire d’amourqui, encore cette année, triomphe tant à Paris qu’en Avignon !

Comédien, il vient d’incarner récemment à la télévision et aux côtés de Marie Gillain une dramatique - À la folied’Andrea Bescond - qui a fait un record d’audience !