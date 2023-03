"Le capitalisme contre les inégalités" de Yann Coatanlem et Antonio de Lecea

Si l’inégalité a toujours été présente dans la réflexion morale, politique, sociale et économique, sa perception et sa conceptualisation ont pris une nouvelle intensité tant médiatique que dans le débat public, durant ces dernières décennies. Cette exaspération tient tout autant à la multi-dimensionnalité de l’inégalité (de la naissance, de l’éducation, etc… même si elle reste le plus souvent attaquée politiquement par le sujet des écarts de revenus qui, de crise en crise, paraissent s’accroître), qu’à la vision libérale qui voudrait qu’il soit nécessaire d’arbitrer dans nos sociétés entre moins d’inégalité et une plus grande efficacité économique.

Mais en filigrane, l’autre question majeure qui pèse sur l’objectivité de l’analyse sur ce sujet est celle de sa mesure, c’est-à-dire de la quantification dans une mesure unique (ou non), de l’inégalité existante dans chaque dimension (discriminations salariales, conditions de travail, accès aux soins, à l’habitat, à l’éducation …etc.

Cet ouvrage très dense s’articule autour de six chapitres qui apportent leurs éclairages sur la multiplicité des problématiques : les concepts et les enjeux philosophiques, le lien entre égalité et liberté et celui de la démocratie et de la vérité, l’identification des nombreuses facettes des inégalités, la question de leur mesure, la compréhension des dynamiques profondes qui affectent l’équité sur la base de recherches empiriques ou scientifiques et de travaux récents, les leçons que nous apporte l’Histoire sur le sujet, tandis que le sixième chapitre présente un ensemble cohérent de solutions concrètes et propose quelques enseignements préliminaires sur le type de société façonnée par la révolution robotique.