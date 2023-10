"Le bâtard de Nazareth" de Metin Arditi : un Jésus qui redonne foi en la Littérature

"Le bâtard de Nazareth" de Metin Arditi est publié aux éditions Grasse.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

LE BÂTARD DE NAZARETH

De Metin Arditi

Grasset

Parution le 22 mars 2023

193 pages

19€

Notre recommandation : 3/5







THÈME

Jésus, né à Nazareth vers l’an 5, fils de Marie et d’un soldat romain, n’a de cesse tout le long de sa courte vie de remettre en question les lois de la Thora. Pour lui (qui est né bâtard et donc rejeté par sa communauté) l’esprit de ces lois est fait d’amour et de tolérance alors que leur application par les grands prêtres n’est que rejet et supériorité des purs sur les plus démunis.

C’est donc l’histoire de Jésus, avant le Christ, de ses apôtres et de Judas, de la naissance de ses idées, de son parcours et de sa fin.

POINTS FORTS

Très stimulant intellectuellement car les grands évènements relatés par la bible sur la vie de Jésus sont décrits et expliqués rationnellement. Je me suis surprise plusieurs fois à me dire « c’est sûr, c’est comme ça que cela a dû se passer … »

Une magnifique réhabilitation de Judas et un Jésus incroyablement humain qui s’oppose à l’ordre établi, pour une religion moins rigide et plus tolérante.

QUELQUES RÉSERVES

Quel dommage que le livre soit si court !! J’aurai aimé plus d’épaisseur dans les personnages (notamment les apôtres) et un peu plus d’approfondissement de certaines scènes.

Je reste sur ma faim.

ENCORE UN MOT...

On pense tout connaître de la vie de Jésus mais ce livre propose une audacieuse relecture.

UNE PHRASE

« Il le suivit des yeux, le regard dur. Pour qui se prenaient-ils, ces prophètes de pacotilles qui voulaient réformer la Loi ? Une Loi qui avait permis au peuple d’Israël de survivre ! Une Loi respectée même par les Romains… Une Loi de fer, qui permettrait aux juifs de tenir bon, dans les siècles à venir. Une Loi-bouclier ! Et ce Jésus de Nazareth, fils de Marie et prétendu fils de Joseph, qui voulait la remplacer par une Loi molle, une loi de vaincus, de pleurnichards. Voilà ce qu'il était, ce Jésus de Nazareth. Un geignard qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Heureusement, cette histoire ridicule finirait bientôt sur la croix. » Page 175

L'AUTEUR

Écrivain francophone né en Turquie en 1945 et vivant en Suisse, ingénieur en génie atomique, il a publié 25 livres (liens ci-dessous pour en découvrir certains d’entre eux sur Culture-Tops). Honoré de nombreux prix littéraires, ses livres mettent toujours en scène la religion dans un souci de tolérance et de respect des peuples.

L'enfant qui mesurait le monde

Carnaval noir

Mon père sur les épaules

L'homme qui peignait les âmes

Rachel et les siens

Dictionnaire amoureux de l'esprit français

Tu seras mon père