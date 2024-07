"La vraie histoire des corsaires" de Dominique Le Brun : à faire aimer l'Histoire aux jeunes de 7 à 97 ans !

Ils sont simples et nombreux. Ce livre nous apprend beaucoup de choses. Comme le dit son titre, la "vraie histoire" réserve bien des surprises, décompose et recompose les légendes, fait sortir de l'ombre des figures ou des événements oubliés.

Les vies de Jean Bart, Claude de Forbin, Duguay-Trouin, Surcouf, Thomas Boyle, Jean Lafitte, Jean-Baptiste Charcot (oui, le "Commandant", explorateur de l'Arctique et de l'Antarctique), et beaucoup d'autres, réunis dans un seul ouvrage, suffit à donner à cet essai un intérêt incomparable. L'explication de la vie des citées comme Saint-Malo, Nantes ou Dunkerque, de leur économie de course, des antagonismes avec l'Angleterre, des tentatives de blocus des deux guerres mondiales et des courses acharnées entre U-boots et navires marchands est tout aussi passionnante.

Ces récits sont vraiment captivants, écrits en courts chapitres avec une plume vivante, vibrante de sels et de poudre, de tensions sur mer et sous marines, de suspens, de happy end et de tragédies. Et sont aussi riches de révélations sur des événements oubliés - comme ce combat naval entre deux navires américains l'un unioniste, l'autre sécessionniste, à l'entrée du port de … Cherbourg, et peint par Edouard Manet - des paris tragiques comme celui du Lusitania, corsaire dissimulé dans les soutes d'un paquebot de croisière (coulé en 1915 par un U-Boot allemand avec près de 1200 victimes), ou encore ce bateau corsaire allemand escorté en 1940 par des navires soviétiques pour lui ouvrir le passage du nord (vers le détroit de Béring) afin d'attaquer des navires marchands alliés dans l'Océan Pacifique !

Enfin, quelques cartes aident à comprendre le parcours de courses incroyables pour les époques où elles furent entreprises, et un glossaire fera de vous un vrai matelot près à bondir à l'abordage.