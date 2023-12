"La saison des disparus" : Aventures et mystères à Londres. Un roman présenté par une jeune lectrice de 10 ans

Londres, 1878. Eleanor et Eliza Morwood viennent de Lincolnshire et font un séjour à Londres, juste au moment où la Season commence, pour le Bal des Débutantes. Les jeunes sœurs Morwood vont à des bals et des réceptions, toujours accompagnées de leur tante. Elles font la rencontre d’un journaliste français, d’un riche héritier et de son demi-frère, d’un grand révérend et même d’un étrange comte valaque. Mais au même moment, partout en Europe surviennent des disparitions mystérieuses. Eliza et Eleanor décident de mener l’enquête et se lancent sur la piste du kidnappeur.