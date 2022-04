"La ruse" de John Madden : retour historique sur l'Opération Mincemeat

- MA FAMILLE AFGHANE de MICHAELA PAVLÁTOVÁ - ANIMATION.

En 2001, par amour pour Nazir, Helena, une jeune tchèque blonde aux yeux bleus, décide de tout quitter pour aller s’installer à Kaboul avec son futur mari. Un changement de vie total pour cette occidentale qui, sous le nouveau nom de Herra, va devoir partager son quotidien avec les huit autres membres de la famille de Nazir. Un changement d’autant plus radical que l’Afghanistan étant déjà à l’époque sous la coupe des Talibans, elle va devoir aussi se plier à leurs lois drastiques.

Comment parler de la condition de la femme dans un pays régenté par les islamistes sans tomber dans le mélo ou le brûlot ? Michaela Pavlátová a adapté le livre de Petra Procházková (qui raconte sa propre expérience de femme tchèque mariée à un Afghan) et, pour en adoucir la cruauté, elle a choisi de le faire à travers un dessin animé, d’une belle fluidité, d’une rare élégance. Au final son film a reçu le Prix du Jury au dernier Festival du film d’animation d’Annecy. Virtuose, édifiant et parfois drôle. Tout simplement superbe.

Recommandation : 4 coeurs

- SENTINELLE SUDde MATHIEU GÉRAULT - Avec NIELS SCHNEIDER, SOFIANE KHAMMES, INDIA HAIR…

De retour d’Afghanistan après une opération clandestine qui a décimé son unité, le soldat Christian Lafayette, meurtri et perdu (Niels Schneider), essaie de retrouver une vie normale. Il va pourtant malgré lui, être mêlé à un trafic d’opium dans lequel sont impliqués ses deux seuls frères d’armes survivants.Il va tout faire pour les sauver alors qu’il s’agit, en fait, d'une manipulation.

Pour son premier film, Mathieu Gérault a choisi de parler d’un sujet souvent évoqué au cinéma (mais jamais épuisé), celui du difficile retour à la vie civile des soldats traumatisés au front. Son film est à la croisée des genres, à la fois polar, film noir, chronique sociale et politique. C’est là où le bât blesse. Courant quatre lièvres à la fois, Sentinelle Sud s’éparpille. Défaut en grande partie compensé par l’intérêt du sujet, et surtout par l’interprétation des comédiens Niels Schneider et Sofiane Khammes. Leur puissance de jeu vaut le déplacement. Captivant.

Recommandation : 3 coeurs

- BABYSITTER de MONIA CHOKRI - Avec NADIA TERESZKIEWICZ, MONIA CHOKRI, PATRICK HIVON…

Après La Femme de mon frère présenté à Cannes en 2019, Monia Chokri, la réalisatrice québécoise préférée de Xavier Dolan revient sur grand écran avec une comédie féministe (inspirée de la pièce éponyme de la dramaturge Catherine Léger) qui explore, à sa façon, explosive et décalée, les nouveaux rapports hommes-femmes. Face à face : un père qui vient de perdre son boulot pour une blague lourdement sexiste devenue virale, et sa femme en pleine dépression post-partum, avec bientôt, entre eux, une baby-sitter sexy qui va dynamiter leur couple. Attention, ça va saigner !

Les amateurs de films déjantés et sur-vitaminés, s’amuseront avec ce Babysitter décapant et complètement barré qui, en sus, s’amuse à flirter avec les films d’horreur de série B giallo. Les autres se lasseront vite de cette comédie saignante et inutilement horrifique qui abuse des gros plans. Un seul élément devrait les mettre d’accord : la distribution, aussi énergique que formidable, en tête de laquelle une comédienne dont on n’a sans doute pas fini d’entendre parler, la somptueuse et très sensible Nadia Tereszkiewicz.

Les spectateurs, selon leurs goûts, trouveront ce film décevant ou au contraire excellent.

Recommandation : 2 coeurs

- GHOST SONGde NICOLAS PEDUZZI - Avec OMB BLOODBATH, WILLIAM FOLZENLOGEN…

Saisir des moments de vie ou de survie dans les profondeurs glauques d’une ville américaine pas tout à fait comme les autres puisqu’elle est à la fois, dans son côté visible, conservatrice et dans celui « underground », foisonnante et tragique, sous les effets conjugués de la musique, de la violence et des drogues qui circulent dans certains de ses quartiers…

C’est à la découverte de Houston où habite une kyrielle de musiciens talentueux comme Beyoncé que, pour son deuxième long métrage, le réalisateur français Nicolas Peduzzi a choisi de nous emmener. A mi-chemin entre documentaire et fiction, son film propose une plongée presque « hypnotique » dans cette cité du Sud-Est américain qui semble dévorer les gens comme les rêves. Sa caméra suit surtout des gens fragiles, abîmés par la vie, comme la rappeuse Bloodbath, autant déglinguée par ses addictions que par les chocs traumatiques dus aux décès violents de plusieurs de ses proches ; comme Will, un garçon jeune encore, mais abandonné depuis longtemps par le milieu aisé dont il est issu à cause de son incapacité à sortir de sa dépendance à toutes sortes de drogues. La balade se fait dans les méandres souterrains de cette ville moite, conduite par ces losers magnifiques, à leur manière, si poétiques, rythmée par les musiques hip-hop, rap, blues, country ou jazz, qui irriguent la cité ; des musiques explosives ou rageuses, mais qui semblent ne jamais pouvoir cesser leurs déchirantes « conversations ». Hypnotique autant qu’électrisant Ghost Song avait eu l’honneur de faire l’année dernière l’ouverture de l’ACID à Cannes. Pour les amateurs d’un cinéma différent.

Recommandation : 3 coeurs

