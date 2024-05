La reconstitution du visage d'une femme de Néandertal vieille de 75 000 ans lui donne l'air plutôt sympathique, mais il y a un problème

Avec son expression calme et réfléchie, Shanidar Z ressemble à une femme d'âge moyen réfléchie, accessible, voire bienveillante.

Avec son expression calme et réfléchie, Shanidar Z ressemble à une femme d'âge moyen réfléchie, accessible, voire bienveillante. Elle est bien loin du stéréotype hargneux et animalier du Néandertalien créé en 1908 après la découverte du "vieillard de La Chapelle".

Sur la base du vieil homme et du premier squelette relativement complet de ce type à avoir été trouvé, les scientifiques ont formulé une série de présomptions sur le caractère des Néandertaliens. Ils pensaient que les Néandertaliens avaient un front bas et fuyant, un milieu de visage proéminent et un front lourd représentant la bassesse et la stupidité que l'on trouve chez les "races inférieures". Ces présomptions étaient influencées par les idées dominantes sur la mesure scientifique des crânes et la hiérarchie raciale, idées aujourd'hui démenties comme étant racistes.

Cette reconstitution a permis de comprendre les Néandertaliens pendant des décennies et de mesurer le chemin parcouru par l'homme moderne. En revanche, cette toute nouvelle reconstitution faciale, basée sur des recherches menées à l'université de Cambridge, nous invite à faire preuve d'empathie et à considérer l'histoire des Néandertaliens comme faisant partie d'une histoire humaine plus vaste.

"Je pense qu'elle peut nous aider à comprendre qui ils étaient", a déclaré la paléoarchéologue Emma Pomeroy, membre de l'équipe de Cambridge à l'origine de cette recherche, dans un nouveau documentaire de Netflix intitulé Secrets of the Neanderthals. Ce documentaire explore les mystères entourant les Néandertaliens et ce que les fossiles nous apprennent sur leur vie et leur disparition.

Ce ne sont toutefois pas des paléoanthropologues qui ont créé Shanidar Z, mais les célèbres paléoartistes Kennis et Kennis, qui ont sculpté un visage humain moderne doté d'une sensibilité et d'expressions reconnaissables. Cette tendance à la reconstruction historique du visage, qui invoque une connexion émotionnelle, est de plus en plus courante grâce aux technologies 3D et le deviendra encore plus avec l'IA générative.

En tant qu'historien des émotions et du visage humain, je peux vous dire qu'il s'agit plus d'art que de science. En fait, il s'agit d'un bon art, mais d'une histoire douteuse.

Des technologies telles que les tests ADN, les scanners 3D et l'imagerie par tomodensitométrie aident les artistes à générer des visages comme celui de Shanidar Z, créant ainsi une manière naturaliste et accessible de voir les personnes du passé. Mais nous ne devons pas sous-estimer l'importance de l'interprétation subjective et créative, et la manière dont elle s'appuie sur les présomptions contemporaines, tout en les informant.

Les visages sont le produit de la culture et de l'environnement tout autant que la structure du squelette et le visage de Shanidar Z est en grande partie basé sur des suppositions. Il est vrai que nous pouvons affirmer, à partir de la forme des os et d'un front lourd, par exemple, qu'un individu avait un front prononcé ou d'autres structures faciales de base. Mais il n'existe aucune preuve "scientifique" de la façon dont les muscles, les nerfs et les fibres du visage de cette personne se superposaient aux restes du squelette.

Kennis et Kennis l'ont eux-mêmes attesté dans une interview accordée au Guardian en 2018 à propos de leur pratique. "Il y a des choses que le crâne ne peut pas vous dire", admet Adrie Kennis. "On ne sait jamais combien de graisse quelqu'un avait autour des yeux, ni l'épaisseur des lèvres, ni la position et la forme exactes des narines."

Inventer la couleur de la peau, les lignes du front ou le demi-sourire demande un énorme travail d'imagination et de création. Toutes ces caractéristiques suggèrent l'amabilité, l'accessibilité, la facilité d'approche - des qualités qui définissent la communication émotionnelle moderne. "Si nous devons faire une reconstitution", explique Adrie Kennis, "nous voulons toujours qu'elle soit fascinante, et non un mannequin blanc et terne qui vient de sortir de la douche".

La superposition des restes squelettiques avec l'affect moderne réaffirme la récente redéfinition des Néandertaliens comme "tout à fait comme nous" plutôt que comme des voyous armés de gourdins.

Ce n'est qu'au cours des 20 dernières années que l'on a découvert que les Néandertaliens partageaient l'ADN de l'homme moderne, ce qui a coïncidé avec la découverte de nombreuses similitudes par rapport aux différences. Par exemple, les pratiques funéraires, les soins aux malades et l'amour de l'art.

Cette réimagination des Néandertaliens est intéressante d'un point de vue historique et politique, car elle s'inspire des idées contemporaines sur la race et l'identité. Mais aussi parce qu'elle refonde le récit populaire de l'évolution humaine en donnant la priorité à la créativité et à la compassion humaines plutôt qu'aux perturbations et à l'extinction.

L'histoire négligée du visage humain

C'est la créativité et l'imagination qui déterminent l'expression faciale amicale qui rend Shanidar Z sympathique et attachant.

Nous ne savons pas quels types d'expressions faciales étaient utilisés par les Néandertaliens ou avaient un sens pour eux. La question de savoir si les Néandertaliens avaient ou non l'étendue vocale ou l'ouïe des humains modernes fait l'objet d'un débat et aurait considérablement influencé la communication sociale par le biais du visage.

Aucune de ces informations ne peut être déduite d'un crâne.

Le chirurgien facial Daniel Saleh m'a parlé de la pertinence culturelle de Shanidar Z : "Avec l'âge, les plis [rides] autour de la fossette se creusent, ce qui modifie le visage, mais il n'y a pas de corrélation squelettique avec cela". Étant donné que les expressions faciales telles que le sourire ont évolué avec le besoin de communication sociale, Shanidar Z peut être considéré comme un exemple de superposition d'idées contemporaines sur l'interaction des tissus mous sur les os, plutôt que de révéler une quelconque méthode scientifique.

C'est important parce que l'attribution d'émotions, d'intelligence, de civilité et de valeur à certains visages et pas à d'autres est une histoire longue et problématique. La manière dont nous représentons, imaginons et comprenons les visages des personnes d'hier et d'aujourd'hui est une activité politique et sociale.

Historiquement, les sociétés ont rendu les visages des personnes avec lesquelles elles souhaitaient être en contact plus empathiques sur le plan émotionnel. Cependant, lorsque les cultures ont déterminé certains groupes avec lesquels elles ne voulaient pas se lier et qu'elles voulaient en fait marginaliser, nous avons vu des idées et des représentations grotesques et inhumaines se développer autour d'eux. Prenons, par exemple, les caricatures anti-Noirs de l'époque Jim Crow aux États-Unis ou les caricatures du peuple juif réalisées par les nazis.

En représentant cette femme de 75 000 ans comme une âme contemplative et bienveillante à laquelle nous pouvons nous identifier, plutôt que comme un cypher hargneux et en colère (ou au visage vide), nous en disons plus sur notre besoin de repenser le passé que sur n'importe quel fait concret concernant la vie émotionnelle des Néandertaliens.

Il n'y a rien de mal en soi à imaginer artistiquement le passé, mais nous devons être clairs sur le moment où cela se produit - et sur l'objectif à atteindre. Sinon, nous ignorons le pouvoir et les significations complexes du visage dans l'histoire et dans le présent.

L'article a été initialement publié sur The Conversation.