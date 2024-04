La première semaine farfelue de la loi écossaise sur les « crimes de haine »

Humza Yousaf, Premier ministre écossais.

La police a reçu l'équivalent d'un an de rapports de crimes haineux en seulement sept jours.

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

La police écossaise a été submergée par un « déluge » de rapports de « crimes haineux » au cours de la semaine qui a suivi l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'ordre public du pays .

L'engagement de la police à enquêter sur chaque signalement – ​​actuellement en moyenne 60 par heure – signifie qu'elle ne parvient pas à résoudre un nombre croissant de cas de vol à l'étalage, d'agressions sexuelles et de vols de voitures, selon une analyse du Daily Telegraph .

Les reportages sur la législation se sont d'abord concentrés sur l'auteur de Harry Potter , JK Rowling, qui a promis que si la police « s'en prend à une femme pour avoir simplement traité un homme d'homme, je répéterai les mots de cette femme et ils pourront nous inculper tous les deux en même temps ». Mais il s’est vite révélé que parmi les 4 000 premières plaintes, une plus grande partie concernait le Premier ministre écossais Humza Yousaf que n'importe qui d'autre : un coup dur et humiliant porté à l'administration du Parti national écossais, un parti de gauche dure.

Le Guardian a accusé les « agitateurs néo-nazis et d’extrême droite » d’avoir « exploité » la loi sur les crimes haineux, bien que l’un de ses propres auteurs ait précédemment exhorté les responsables à ne pas « bloquer le débat public ».

Le député écossais Neale Hanvey fait partie des personnes faisant l’objet d’une enquête en vertu de la loi sur les crimes haineux. Le politicien du parti Alba dit que cela est probablement dû au fait qu’il a écrit en ligne que « les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes » et que « la vérité n’est pas la haine ». Hanvey a décrit la législation comme « tout à fait ridicule, antilibéral, inutile et inacceptable dans une démocratie prétendument libérale où le discours politique devrait être libre et ouvert ».

Les militants affirment que la législation, qui s’appuie sur des protections déjà en place en érigeant en crime « l’incitation à la haine » contre un large éventail d’individus (à l’exception des femmes), est tout simplement irréalisable. Les chiffres semblent les confirmer.

Les quelque 8 000 plaintes reçues au cours de la première semaine ont largement dépassé le total de 6 927 pour l’ensemble de 2020-2021.

Alors que l’on suggère que le nombre de signalements de crimes haineux est en passe de dépasser celui de toutes les autres infractions réunies, la police affirme qu’elle « ne peut tout simplement pas y faire face ».

Le fait que la police n'ait reçu que deux heures de formation en ligne pour faire respecter la loi n'aide pas . Ni que même cela, comme la législation dans son ensemble, contient des erreurs . La police écossaise semble « inventer au fur et à mesure », a déclaré un membre conservateur du Parlement écossais.

Toute cette farce a incité l'Union pour la liberté d'expression de Toby Young à lancer une ligne d'assistance téléphonique pour toute personne arrêtée ou contactée par la police en vertu de la loi écossaise sur les crimes haineux. Le syndicat affirme avoir attiré 1 000 nouveaux membres écossais ces dernières semaines, démontrant que, aussi amusants que puissent être les échecs de la législation, de sérieuses craintes persistent quant à sa capacité à causer un véritable préjudice.

Bien que les milliers de « crimes de haine » signalés puissent aller de l'insignifiant au grave, toutes les infractions qui, dans une juridiction fonctionnelle, seraient considérées comme véritablement criminelles sont déjà couvertes par des lois antérieures, ce qui laisse à la nouvelle loi le soin de s'occuper - essentiellement - des sentiments froissés.