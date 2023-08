"La monnaie magique. L'histoire du Système de Law" de Sylvain Bersinger : Grandeurs et misères du Système monétaire de John Law. Un roman historique captivant

"La monnaie magique. L'histoire du Système de Law"

De Sylvain Bersinger

Editions Complicités

Parution le 20 mai 2023

243 pages

22 euros

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Le système monétaire issu de l’intuition de l’écossais John Law, aventurier, mathématicien, joueur, banquier et économiste, permit à Philippe d'Orléans Régent du royaume de France criblé de dettes, d’échapper à la banqueroute...pour un temps…par « sa monnaie magique ».

Redressant par une véritable « révolution monétaire » les comptes du royaume, le Contrôleur général des finances, John LAW fit triompher le papier-monnaie, dissocié de l’or et reposant sur la prospérité de l’économie. En multipliant son usage et sa circulation par un profusion d’émissions d’ actions d’une « Banque générale » , ce Système monétaire entraîna une forte inflation et connut un cuisant échec - comme plus tard les Assignats de la Révolution.

POINTS FORTS

Une version érudite de la saga de John Law , à la fois précise et suffisamment enrichie d’une vision romanesque mettant en scène des personnages d’exception qui la rende accessible à tous lecteurs.

QUELQUES RÉSERVES

Quelques libertés prises avec la rigueur historique qui toutefois permettent de mieux faire entrer le lecteur dans le contexte de l’époque, relaté par les romans de l’abbé Prévost Manon Lescaut et de Paul Féval Le Bossu.

ENCORE UN MOT...

Faire disparaître la dette publique : un vieux rêve persistant qui tente aujourd’hui encore de nombreux apprentis sorciers. Pour survivre en leur royaume de l’absurde, les hommes ont besoin de rêve et les financiers de magie. Certains, les plus fous ou les plus visionnaires parviennent, le temps de l’éphémère , à embarquer dans ces doubles illusions leurs contemporains, qu’ ils soient grands de ce monde ou simples spectateurs. Apparaissent alors d’improbables aventures propulsant leurs auteurs dans la mémoire collective dans un doux mélange de réprobations et d’admiration morbide, oubliant les ruines et préjudices au profit du « panache » de l’action.

Les exemples dans l’histoire en sont légion : des bulles spéculatives, comme celle de la Tulipomania au XVIIème siècle, au montage financier frauduleux des pyramides de Ponzi ( tout le monde gagne mais malheur au dernier de la chaîne !) , avec cette extraordinaire et cuisante réplique dans l’histoire récente de l’imagination de Bernard Madoff prétendant faire disparaître les rendements négatifs.

La Monnaie - «ce ciment du vivre ensemble dans l’ordre économique», dans notamment, ce qu’elle a d’obscur dans la compréhension de son origine et de ses fonctions - s’est souvent prêtée à des « tentations magiques».

Ces idées proposées et mises en œuvre par des personnages hors du commun, dont les vertus restent le plus souvent partagées entre le génie et l’opportunisme d’une proximité avec le pouvoir du moment, ont à la fois permis des avancées réelles de la pensée économique mais aussi, hélas !, des spéculations les plus folles, propices à nourrir l’ imaginaire romanesque. Le Système Law s’effondra dans la panique, largement orchestrée par ses ennemis nombreux et envieux, qui demandèrent massivement leur remboursement en monnaie métallique ( convertible en or) sans que les réserves puissent le permettre. La saga de John LAW a largement alimenté la réflexion de nombreux économistes et hommes politiques, comme, entre autres, Bertrand Martinot (Le Magicien de la Dette, Decitre) ou Edgar Faure (La Banqueroute de Law-Annales 1979) pour lesquels il restera le « premier magicien de la dette et de la monnaie ».

Une aventure qui mérite d’être méditée et rapprochée d’autres « magies financières » contemporaines comme celles de certaines politiques de Banques Centrales ou plus certainement de la « fable » persistante des Crypto -monnaies . Confondre en effet, magie, domaine de l’ illusion humaine et miracle, domaine réservé aux dieux , expose immanquablement à des réveils douloureux.

UNE PHRASE

« …devant la détermination du Régent, il ne restait plus à Law qu' à s’incliner. Résister n’aurait fait que anéantir toute chance de retour en grâce...Law acquiesça et donna sa parole tout en sachant que le Régent ne se contenterait pas de cette simple promesse… en se serrant la main ils se souhaitèrent bonne chance …. » Page 233

L'AUTEUR

Avec cette nouvelle et lumineuse nouvelle parution de ce roman historique Sylvain Bersinger, jeune et brillant économiste, révèle une nouvelle facette de ses talents d’écrivain. Lauréat du Prix Turgot, auteur remarqué de la série très bien accueillie des Entrepreneurs de Légendes (éditions Enrick B), Sylvain Bersinger emmène donc ici, ses lecteurs à la découverte du Système de Law banquier et économiste écossais devenu par la grâce du Régent Philippe d’ Orléans, grand argentier.