"La grande confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties" de Raphaël Glucksmann : espionnage, corruption, manipulation; une courageuse présentation de l’ingérence étrangère au sein du Parlement européen

Raphaël Glucksmann publie "La grande confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties" chez Allary Editions.

"La grande confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties"

De Raphaël Glucksmann

Allary Editions

Parution en mars 2023

176 pages

19,90€

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Raphaël Glucksmann est le fils d’André Glucksmann, philosophe de l’intelligentsia de gauche dans les années 1968 et suivantes ; il est député européen, élu sur une liste commune Place Publique, PS et Nouvelle Donne, et il préside la Commission spéciale du Parlement européen sur l’ingérence étrangère.

S’appuyant sur le travail de cette instance, il traite, dans ce livre, de la guerre que fait Poutine, depuis son accession au pouvoir, aux démocraties occidentales et particulièrement européennes.

Tous les moyens, parmi les pires, lui sont bons : de l’espionnage traditionnel aux corruptions les plus éhontées en passant par les manipulations de nos élections, le financement des partis politiques hostiles à l’Europe et, " last but not the least ", les crimes politiques et la torture des opposants.

L’auteur étend également son sujet aux corruptions purement financières dont ont bénéficié nombre de responsables politiques européens pour promouvoir les idées et les volontés d’autres pays comme le Maroc, les Emirats unis ou la Chine.

Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce livre c’est que son auteur a le courage de nommer les corrompus : au premier rang desquels l’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder - la démonstration sur Nord Stream 1 puis, comme si cela ne suffisait pas, Nordstream 2 est tristement éloquente -et François Fillon chez nous.

Il sera intéressant de voir si ces personnages dénonceront ou non une diffamation à leur encontre…A ce jour : silence assourdissant.

POINTS FORTS

Raphaël Glucksmann est sincèrement scandalisé par son sujet et manifestement très engagé dans son rôle de Président de la Commission spéciale sur l’ingérence étrangère du Parlement européen.

Il est aussi parfaitement crédible puisqu’ayant accès à des informations particulièrement documentées.

On le sent profondément choqué par ce qu’il a découvert, à tel point que, tout en se revendiquant de gauche, il laisse de côté l’idéologie bien que la corruption financière de Poutine se concentre sur des personnalités de droite.

Il n’oublie pas en effet d’y associer une forme de corruption intellectuelle qui se développe sur la base d’idées comme la grandeur de la Russie et de son empire, sa littérature, ses liens avec l’histoire de France.

Poutine a su toucher avec la manipulation de ces grandes idées - comme aussi celle de l’humiliation de la Russie depuis la chute de l’URSS par le " camp " occidental - nos intellectuels, souvent de gauche ; et l’auteur dénonce, avec la même vigueur, " la gauche française longtemps inaudible sur la guerre en Ukraine ". Il lui reproche également " son obsession anti-américaine " et, en accord sur ce point avec l’extrême droite, son opposition à l’Europe.

Cela s’applique encore à la politique menée, au moins dans un premier temps, par Emmanuel Macron qui, à l’instar de beaucoup d’autres, n’a pas voulu ou pu voir tous les signes hostiles et bellicistes envoyés par la Russie et son petit chef depuis 1991 ; seul François Hollande surnage-t-il dans cet océan de lâcheté par son refus courageux de livrer à Poutine les porte-hélicoptères Mistral après l’invasion de la Crimée.

On le voit, il y a beaucoup de vrai dans cet essai écrit sous l’emprise d’une digne colère et une sincérité vibrante ponctuée par l’hommage affectueux rendu à son père par l’auteur à la fin du livre.

QUELQUES RÉSERVES

L’auteur n’est pas un écrivain. Son style est souvent alourdi par des formules toutes faites comme " c’est l’histoire de …" que l’on retrouve tout au long du livre et qui a le malheur de lui ôter de facto sa valeur de démonstration.

Sur le fond, on ne peut que s’étonner que Raphaël Glucksmann, comme tous les journalistes politiques, ne pose pas et ne se pose pas la question de savoir si Marine Le Pen rembourse aujourd’hui ou pas le " prêt " que Poutine a été trop content de lui octroyer juste avant la dernière campagne présidentielle…

Il ne faut pas non plus s’attendre à des révélations dans ce livre qui se contente, mais c’est déjà bien, de souligner des choses dans l’ensemble connues mais insuffisamment accréditées.

ENCORE UN MOT...

La dénonciation par un député européen bien informé d’un vaste système de corruption, financière et intellectuelle, de nos élites démocratiques européennes, initié tant par le maître du Kremlin que par les émirats du golfe, le roi du Maroc ou la Chine. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine c’est évidemment la corruption générée par Poutine, devenu l’ennemi de l’Occident, qui est la plus grave car elle devient, ni plus ni moins, de la trahison.

UNE PHRASE

" En lisant les comptes-rendus de l’enquête et les transcripts des écoutes parus dans la presse, nous découvrons, au cœur de la social-démocratie européenne, un groupe qui agit comme les bandes mafieuses des séries américaines. On compte les billets dans la cuisine, on cache le pactole dans la poussette, on distribue des enveloppes au syndicaliste ami ou au député complice qui doit faire la bonne intervention au bon moment. On utilise des mots codés pour communiquer -« quand on a l’argent, on annonce " avoir les costumes " confie Francesco Giorgi aux enquêteurs -et on joint une personne en Turquie qui transmet un numéro belge à appeler pour récupérer les dits « costumes ».

L'AUTEUR

Raphaël Glucksmann, né en 1979, est essayiste, journaliste et député européen, président de la Commission spéciale du Parlement européen sur l’ingérence étrangère et membre de la Commission du commerce international.

Il a été de 2009 à 2012 conseiller de Mikheil Saakachvili, Président de la Géorgie et a créé en France en 2018 le mouvement politique Place publique.