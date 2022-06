La France ce n’est plus « Liberté, Egalité, Fraternité mais béret, matraque, jambon-beurre »

On a vu ça sur L’Obs

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Voilà un titre qui s’inspire d’une belle tradition journalistique. Un contributeur de L’Obs a enquêté. Car l’investigation est la voie royale du journalisme… Et ce qu’il a découvert confine à l'horreur. Des Super Dupont pullulent dans notre beau pays. Il est facile de les reconnaître. Ils portent un béret basque, sont munis d’une matraque et dans leur musette, ils ont des sandwichs jambon-beurre.

A l’intention des illettrés, le texte est accompagné d’une photo ou l’on voit une brute policière frapper un Noir. Voilà qui est explicite. Certes, on ne trouve plus de bérets basques dans les magasins de vêtements. Mais les Super Dupont ont pieusement conservé ceux de leurs pères ou de leurs grands-pères. Si vous croisez un de ces spécimens monstrueux et que vous êtes noir ou arabe, écartez-vous.

Et si vous êtes musulman, le péril est plus grand encore. Les Super Dupont vont vous balancer au visage des sandwiches jambon-beurre. D’après certaines personnes âgées que nous avons interrogées, il fut un temps où L’Obs fut un journal.