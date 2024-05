"La force d'aimer" de Martin Luther King : la foi qui sauve

La pièce "La force d'aimer" de Martin Luther King est à retrouver au Théâtre de la Huchette.

LA FORCE D’AIMER

De Martin Luther King

Durée : 1H10

Mise en scène : Franck Desmedt

Avec Laurent Suire

Théâtre de la Huchette

23 rue de la Huchette

75005 PARIS

01.43.26.38.99

http://www.theatre-huchette.com

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Ce recueil de sermons et de prédications d’église du Pasteur Martin Luther King forme un ensemble de discours qui portent un message de non-violence.

Ils possèdent toujours une force de conviction et des messages très étonnants, qui nous emportent et nous engagent : souvent avec violence, ce prédicateur sans barrière n’hésita pas à bousculer son auditoire lors de ses prises de parole. Ce sont des discours étonnants qui nous sont donnés à entendre.

POINTS FORTS

La puissance des mots toujours aussi audibles aujourd’hui : permettre aux oreilles du public d’aujourd’hui de ré-entendre les mots de celui qui, à la seule force sa foi et de ses convictions, a concouru à faire basculer une société, est un pari audacieux que nous propose conjointement, Laurent Suire et Franck Desmedt.

Dans une mise en scène sobre, Franck Desmedt laisse toute la place à son interprète en ancrant son humanisme dans une gestuelle minimaliste mais millimétrée. Un geste, un regard et la place donné au silence est un beau travail d’orfèvre.

Le contraste entre l’homme de paix et l’orateur enflammé est saisissant, et Laurent Suire transmet cette incandescence avec une authenticité saisissante.

QUELQUES RÉSERVES

Une interprétation parfois trop en force.

ENCORE UN MOT...

La force de l’engagement dans la foi et la redécouverte d’un homme à la parole essentielle, et si l’on peut n’être pas toujours d’accord avec l’homme, on ne peut résister à la puissance de son engagement au nom d’une foi ancrée dans un réel concret.

Même si nous n’entendrons pas le célèbre « I have a dream », c’est toute la foi, la philosophie et l’engagement politique d’un homme qui donna sa vie pour son « prochain. »

UNE PHRASE

« Dans cet état d'épuisement, alors que mon courage était presque entièrement perdu, je décidai de remettre mon problème à Dieu. La tête dans les mains, je m'inclinais sur la table de la cuisine et je priais à haute voix. Ce que je dis à Dieu cette nuit-là est encore vivant dans ma mémoire. »

« Je me suis dressé ici pour ce que je crois être juste. Mais maintenant j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés et si je vais devant eux sans force et sans courage, eux aussi chancelleront. Je suis au bout de mes forces. Il ne me reste rien. J'en suis venu au point où seul je ne puis plus faire face. »

L'AUTEUR

Martin Luther King (MLK) est d’abord un précoce et brillant étudiant, devenupasteur baptiste en poste dans le Sud raciste des Etats-Unis(Alabama).

Partisan d’un militantisme non-violent inspiré de Gandhi, il devient la figure de proue du mouvement américain des droits civiques qui se constitue à partir du milieu des années 1950.