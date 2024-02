"La femme à qui rien n'arrive" de Léonore Chaix : quelque chose va peut-être vous arriver

"La femme à qui rien n'arrive" de Léonore Chaix est à voir à La Picola Scala à Paris.

La femme à qui rien n'arrive

De Léonore Chaix

Durée : 1h

Mise en scène : Anne Le Guernec

Avec Léonore Chaix

Du 14 février au 20 mars 2024. Les mardis et mercredis à 19h30.

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Narré à la troisième personne, La Femme à qui rien n’arrive est un conte moderne, fantasque et drolatique, qui fait écho à notre immobilisme et à notre solitude, amplifiés par notre dépendance aux machines connectées et à leurs injonctions.

La femme (ELLE) n’a qu’un objectif : finir d’accomplir la liste de ses tâches quotidiennes à un rythme robotique (et notamment sa commande de pommes de terre online et la gestion de sa machine à laver).

Prise au piège d’une publicité virtuelle, ELLE est amenée à signer un contrat avec un commercial spécialisé en « production de choses qui arrivent » et à se retrouver confrontée à ce qu’elle redoute le plus : qu’une chose lui arrive.

POINTS FORTS

L’écriture originale de Léonore Chaix, faite d’un enchevêtrement complexe de mots, de jeux sur la répétition, de phrases ciselées et heurtées, de sonorités empruntées aux messageries téléphoniques, qui porte une véritable histoire, tout en nous projetant dans une folie à la fois légère et mélancolique.

Léonore Chaix interprète avec brio tous les personnages de ce drôle de conte dans un seul en scène maîtrisé, vibrant et haletant. Sa diction à la fois lente et rythmée porte cette plongée dans un moment à la fois ordinaire et infernal. Convaincante et énigmatique, elle déroule les méandres de l’espace psychique de cette anti-héroïne, qui bouscule, dérange et fait rire.

La mise en scène d’Anne Le Guernec, qui a regardé la comédienne comme un clown sérieux et insolent, seule sur un plateau presque nu, bordé de pommes de terre jonchant le sol, au pied d’une étrange table/coiffeuse.

QUELQUES RÉSERVES

Pas de réserve sur cette performance très réussie et troublante.

ENCORE UN MOT...

Léonore Chaix nous embarque dans un monde absurde avec la force de ses mots, de son humour grinçant et de son sens de la narration, qui produit dès le début de la pièce la surprise et l’oppression.

Captivante, elle ne lâche pas ses spectateurs, suspendus à cette histoire foutraque et extravagante, qui évoque pourtant sans faux-semblants quelques tranches de nos vies quotidiennes, marquées par un certain productivisme, les mirages de l’univers virtuel et – peut-être – la peur de l’inconnu.

UNE PHRASE

La Narratrice : « Ça l’étonne, ELLE ne prend jamais de risques, demande si elle est couverte ? Il lui dit non, qu’actuellement, elle est recouverte. ELLE voudrait résilier son contrat de choses qui arrivent. Il vérifie.

Le Stagiaire : Trop tard, la chose est en cours d’acheminement…

ELLE : Et c’est pour quand ?

Le Stagiaire : Il faut toujours compter un petit délai entre la commande et la livraison. Mais ne vous inquiétez pas, les choses arrivent plus vite qu’on ne croit. »

L'AUTEUR

Comme comédienne, Léonore Chaix se forme tout d’abord auprès de Bruno Colomb et de Michel Fau aux Cours Florent. En 1995, elle suit le parcours de formation de la Shakespeare and Company aux États-Unis et, pendant deux ans, elle intègre la troupe permanente de l’American Repertory Theater à Boston.

En 2005, elle joue La Demoiselle aux crottes de nez, monologue écrit par Richard Morgiève, au Théâtre du Rond-Point. En tant qu’autrice, elle crée avec Flor Lurienne le concept Déshabillez Mots, chronique diffusée sur France Inter entre 2008 et 2010, puis adaptée au théâtre.

Récemment, Léonore Chaix a travaillé comme dramaturge sur le spectacle NU, mis en scène par David Gauchard, joué à la Manufacture à Avignon. Depuis quelques années, elle partage sa vie artistique entre le jeu, l’écriture et l’enseignement du yoga.