"La fabuleuse histoire de l'océan" de Pierre Royer et Jean-Baptiste de Panafieu : un bon tremplin pour une plongée plus profonde

"La fabuleuse histoire de l'océan" de Pierre Royer et Jean-Baptiste de Panafieu est publié aux éditions Dunod.

La fabuleuse histoire de l'océan

De Pierre Royer et Jean-Baptiste de Panafieu

Dunod

Parution le 2 mai 2024

288 pages

22,90 €

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Pour faire simple et choc : les mers et les océans représentent plus de 70% de la surface du globe. Mais les connaît-on vraiment ? Ce n'est pas certain, d'autant que des pans immenses de leurs fonds sont encore inconnus et que des espèces ou des "phénomènes" sous-marins ne cessent d'être découverts. C'est pourtant dans ces eaux que tout a commencé : la composition des molécules essentielles, leur assemblage pour une atmosphère et une biologie "extraordinaires" qui conduira à la vie sous toutes ses formes. L'océan a vu naître les continents, quand il était primordial et indivis, les bactéries, les premiers invertébrés puis nos ancêtres très en amont de la longue histoire de l'évolution. Pour l'histoire - aussi, l'océan a séparé les continents, les espèces, les hommes, les civilisations. Espace de commerce - il a permis l'échange de marchandises, et le métissage (parfois violent…) des cultures. Objet politique - l'océan est lieu de convoitises, de rapines, voie de conquêtes et d'influences. Essentiel - l'océan est sans doute la pièce maîtresse de nos climats, aujourd'hui au risque d'un réchauffement dont les conséquences pourraient faire frémir, si l'on se contente d'en observer les transformations.

Autour des ces constats, cet essai décompose en 100 courts chapitres chronologiques l'exploration des océans. Cette exploration est regroupée en 4 thèmes : Fondations, Explorations, Exploitation, Préservation - comme un chemin pour prendre conscience du rôle que joue l'océan dans l'équilibre de nos vies.

POINTS FORTS

Incontestablement, la formule de découpage en petites parcelles d'un sujet complexe et vaste fait le succès de ce type d'essai.

Avec dates et thèmes, bibliographie et glossaire, vous pouvez naviguer dans l'ouvrage sans le risque du naufrage d'une perte d'attention. Vous pouvez le lire dans l'ordre ou piocher à votre guise les chapitres qui vous tentent le plus. Une formule qui marche !

Chaque chapitre présente un repère chronologique, le thème, un chapeau, un texte principal, un texte en exergue, comme un coup de loupe sur un sujet connexe, et des liens possibles avec d'autres chapitres. Une formule efficace.

La diversité des thèmes traités, de la géologie à la géopolitique, de la science à la loi, des légendes aux réalités, permet une navigation intéressante, servie par une écriture simple et très accessible.

Pour compléter le tableau, signalons les illustrations noir et blanc associées à chaque texte, et un cahier central pour les plus belles images présentées en couleur.

QUELQUES RÉSERVES

Ce tableau idyllique présente pourtant un inconvénient : chaque sujet est traité de façon si concise qu'il ne manquera pas de laisser un certain nombre de lecteurs sur leur faim.

ENCORE UN MOT...

La fabuleuse histoire de l'océan, avec la qualité de la diversité des sujets traités, et le "défaut" de la concision des textes qui les explorent, est une bonne introduction à la découverte d'un sujet passionnant. L'océan, la mer, sont très présents dans notre quotidien, et plus particulièrement quand on appartient à une nation qui possède le second domaine maritime au monde. Cela interroge, responsabilise, autant que cela excite jalousies et convoitises comme l'actualité de Mayotte ou de la Nouvelle Calédonie le rappelle régulièrement. Cela doit inviter chacun à en comprendre le rôle et les enjeux pour notre futur - et quand je dis "notre", j'évoque l'ensemble des écosystèmes et des être vivants qui les habitent.

L'AUTEUR

Pierre Royer est agrégé d'histoire et diplômé de Sciences Po, officier de Marine de réserve et enseignant en lycées et classes préparatoires. Passionné par l'histoire maritime, il est l'auteur de l'ouvrage Géopolitique des mers et des océans, récompensé du prix Anteios du Premier essai de géopolitique, et d'un Dicoatlas des mers et des océans, colauréat du prix Éric Tabarly. II collabore régulièrement avec diverses revues géopolitiques.

Jean Baptiste de Panafieu est agrégé de sciences naturelles et docteur en océanologie. Il est auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation en sciences de la vie pour la jeunesse. Il écrit également des romans et des scénarios de bandes dessinées, conçoit des expositions, crée des jeux de société et donne des conférences. Il est notamment l'auteur de Darwin à la plage, l'évolution dans un transat édité en 2017 et réédité en 2023.