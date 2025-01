La crise du pouvoir d’achat ne touche pas tout le monde… : les voyages de luxe sont en plein boom

Anita est maître de conférences à l'Université Torrens d'Australie avec plus de 16 ans d'expérience dans l'éducation et la gestion du tourisme et de l'hôtellerie en Italie, en Suisse et en Australie. Ses recherches se concentrent sur les expériences client et la consommation de luxe, en particulier l'intersection de l'authenticité, du luxe et de la durabilité.