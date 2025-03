Propriété intellectuelle

La création artistique par l’intelligence artificielle n’est pas par principe une atteinte aux droits d’auteurs

Succès mitigé pour la toute première vente aux enchères d’œuvres d’art créées à l’aide de l’Intelligence Artificielle, Augmented Intelligence organisée par la maison Christie’s et qui s’est achevée la semaine dernière à New York. La plupart des trente-quatre lots ont été vendus au niveau ou au-dessous des estimations et six n’ont pas trouvé d’acquéreur. Cette vente a pourtant suscité l’inquiétude de nombreux artistes qui ont réuni 6 000 signatures avec une pétition qui proteste contre ces œuvres « utilisant des modèles d'IA connus pour avoir utilisé sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle ».