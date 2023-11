"La cité de la victoire" de Salman Rushdie

« Du sang et du feu, dit la déesse, naîtront la vie et le pouvoir. A cet endroit précis s’élèvera une grande cité, la merveille du monde et son empire durera plus de deux siècles. Et toi - la déesse s’adressa directement à Pampa Kampan, faisant vivre à la petit fille une expérience unique, celle d’entendre de sa propre bouche les mots qui lui étaient adressés par une inconnue surnaturelle - tu te battras pour t’assurer que plus aucune femme ne sera brûlée de cette façon et pour que les hommes se mettent à considérer les femmes autrement, et tu vivras juste assez longtemps pour assister à la fois à ton succès et à ton échec, pour assister à tout et en relater l’histoire même si, lorsque tu auras achevé ton récit, tu mourras immédiatement et plus personne en se souviendra de toi pendant quatre-cent-cinquante ans ». Page 16