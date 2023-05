La Chine ne redémarre pas : le covid a sans doute révélé les défaillances profondes du modèle chinois

La gestion désastreuse du Covid a sans doute révélé les défaillances structurelles de l’appareil administratif de Pékin.

Si la Chine n’a pas perdu ses ambitions hégémoniques, elle en a sans doute perdu les moyens. Les autorités américaines en sont persuadées : la Chine ne parviendra pas à devenir la première économie du monde avant longtemps. Le président Xi Jinping a été réélu président à la tête de cet empire, il a renforcé son pouvoir quasi absolu. Il a levé les confinements covid brutalement mais pour reprendre l’image de Warren Buffet, le milliardaire américain, un peu comme la mer qui se retire à marée basse « on voit désormais les difficultés s’accumuler en nombre. »

Le Covid n’a sans doute pas cassé le moteur de la croissance, mais la gestion malheureuse de la pandémie en Chine, a sans doute détérioré beaucoup des ressorts dynamiques que nécessité une croissance économique.

Tous les pays du monde ont enregistré des rebonds extraordinairement spectaculaires après le covid, c’est-à-dire après que les campagnes de vaccination aient diminué les risques graves, tous les pays sauf la Chine ont rattrapé leur retard et trouvent une nouvelle dynamique.

Tous les pays touchés gravement ont tout fait pour protéger les actifs de production , y compris les actifs humains , mais ils ont aussi favorisé une mutations des process de fabrication et de logistique. Tous les pays ont choisi la transparence sur la pandémie , son évolution et les moyens thérapeutiques pour la combattre .

Tous les pays ou presque , parce que la Chine a emprunté des chemins très particuliers . Elle a d’abord nié fortement l’origine chinoise du virus, elle a refusé que la lumière soit faite sur les conditions de son apparition. Elle a donc retardé au maximum le moment de se défendre. Ensuite, la Chine a menti sur ses vaccins qui n’ont pas marché. Les autorités ont donc choisi de tout confiner en enfermant les populations et en fermant les usines … Les confinements ont été très pénalisants, très douloureux, mal organisés et à la fin, générateurs de révoltes sociales.

Bref, quand le pouvoir a levé les confinements, l’économie n’est pas repartie comme en occident.

-D’abord les actifs de production ont été abîmés, les stocks ont été pillés et inutilisables ,

-Ensuite , beaucoup d’investisseurs étrangers sont partis

-Enfin , les populations ont perdu beaucoup de leurs illusions sur l’efficacité du modèle chinois. L’approvisionnement, les équipements de transports, les services de santé ont été défaillants. On ne connaît pas les chiffres de mortalité mais d’après certaines ONG médicales, le taux de mortalité pour causes les plus diverses a été très important.

Le résultat de cet épisode a été désastreux pour l’appareil économique qui n’a pas retrouvé sa croissance et sa productivité avec en plus, la crainte de voir l'occident se replier sur un protectionnisme de souveraineté et de s’équiper afin de ne pas dépendre de l'Asie. C’est un peu ce qui se passe en Amérique et en Europe sur les produits à haute technologie.

Globalement, la Chine de l'après Covid se retrouve face à des contraintes difficiles à gérer.

La démographie qui vieillit et qui ne progresse plus. L’Inde est d’ailleurs passée devant la Chine en population.

La productivité est mauvaise La consommation intérieure n’a pas remplacé l’effet du ralentissement du commerce mondial.

Et si l’activité économique ne retrouve pas son rythme d’antan, elle va à l’encontre de mouvements sociaux compliqués parce que la campagne ne pourra plus espérer venir en ville pour une vie meilleure.

En clair, la perspective d’une prospérité future est brouillée. Quant aux élites qui ont fait leurs études en occident, elles hésitent à rentrer au pays s’ils ne peuvent pas espérer faire fortune comme certains de leurs aînés. D’autant que beaucoup de riches chinois sont surveillés et même privés de travailler. Ils cherchent donc à partir à l’étranger, ce qui n’est toujours pas facile.

En clair, cette gestion du covid qui a provoqué un durcissement du régime chinois a du même coup révélé les faiblesses du modèle communiste.

Tout se passe en Chine ,un peu ce qui s’était passé en URSS avec la catastrophe de Tchernobyl. Cette catastrophe avait révélé la lourdeur des processus administratifs et centralisés et cassé le modèle soviétique.

On peut imaginer que l’inquiétude des dirigeants chinois soient aujourd'hui du même ordre . Ils reprennent en main tous les rouages de l’appareil pour éviter les dissonances et les désordres, mais ils sont incapables de vendre à leur population ce dont ils ont besoin. Ils vendent une certaine idée de la grandeur, de la puissance d’autrefois, et du destin de l’empire. En expliquant que cette grandeur est la clef de la prospérité économique pour tous … mais ça n’est pas le cas. Le peuple de Chine a besoin de vivre mieux et pour vivre mieux , il aurait besoin de liberté , de formation et d’initiatives individuelles. Qui sont les énergies de l’économie de marché mais que les pays autoritaires comme la Chine ou la Russie ne peuvent pas tolérer, parce que la liberté, les marchés concurrentiels, les valeurs de démocratie menacent directement leur pouvoir.