"La bonne terre" de Adil El Arbi et Bilall Fallah : enterrement sur mesure

Comment faire prospérer une entreprise familiale de pompes funèbres marocaine quand on est en Belgique ?

C’est l’enjeu de cette série belgo-marocaine La Bonne terre qui va entraîner le spectateur dans une farandole de situations plus alambiquées les unes que les autres mais dans lesquelles il va se fondre avec plaisir et délectation !

Ainsi nous allons d’abord découvrir le parcours de cette famille dont l’entreprise, aux pratiques traditionnelles dans son approche de la mort et des services funéraires proposés, va progressivement céder la place à une nouvelle façon d’envisager le dernier parcours de tout musulman, hors de son pays. On doit cette nouvelle organisation au fils (« Smile ») et à son ami (« JB »). C’est une valse à mille temps que ces 2 compères nous proposent. Débrouillards et malicieux, ils n’ont de cesse de vouloir s’enrichir en inventant, aussi, après plusieurs flops et inventions avortées, Smile, fortement motivé par sa participation à 50% dans l'entreprise, va y mettre son grain de sel pour notre plus grand bonheur. Avec eux « l’entreprise familiale OMAR » va connaître une nouvelle vie, non sans avoir traversé quelques zones de turbulence et transformer les anciennes pratiques funéraires en quelque chose de plus moderne, de plus audacieux et surtout en réponse à une demande de ceux qui ont dû migrer loin de chez eux.