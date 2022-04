"La Bayadère" de Rudolf Noureev : L’ultime chef-d’œuvre de Noureev : une somptueuse invitation au voyage

LaBayadère a tout du ballet romantique. S’il reprend le même schéma narratif que La Sylphide (1832), Giselle (1842), ou encore Le Lac des Cygnes (1877/1895), La Bayadère met cependant en scène des personnages plus complexes : Solorn’est pas l’amoureux qui trahit naïvement sa belle, car Nikiya est d’abord victime des jalousies de Gamzatti et du Grand Brahmane. De même, Nikiya, malgré sa vocation au service divin, porte en elle une noirceur qui la pousse à menacer d’un poignard la vie de sa rivale. Au-delà des imaginaires romantiques de soumission féminine de virilité, les amants continuent de nous toucher à travers les nuances de leur caractère et de leurs sentiments.

C’est pourquoi le ballet créé par Noureev en 1992 s’inspire autant de la création originale signée Petipa. D’un point de vue scénographique d’abord, les décors exotiques des deux premiers actes recréent l’entrée d’un temple hindou, avec un imposant fronton sculpté, puis le palais du Rajah et ses jardins, où abondent les dorures et les paravents aux motifs ciselés. Dans cette mise en scène luxueuse défilent tour à tour des chaises à porteurs, un trône et des banquettes en velours, la dépouille d’un tigre offert pour le repas de fiançailles, tandis que Solor fait son entrée au palais sur un éléphant grandeur nature. Cette richesse ornementale a son égal du côté des costumes. Les deux premiers actes multiplient les tenues d’inspiration orientale, aux couleurs vives et scintillantes. De plus, les tissus fluides et amples, qui accompagnent les pas aériens des danseurs et danseuses, donnent aux chorégraphies d’ensemble un caractère flamboyant. On retiendra aussi les somptueux habits et couvre-chefs du Grand Brahmane et du Rajah, et le bleu azur éclatant du second costume de Solor. Tout cet apparat ferait presque oublier la légère dissonance dans la musique composée par Minkus. En effet, si les décors nous plongent dans un Orient fantasmé, les partitions suivent les canons d’orchestration européens, tels que la valse, l’andante ou l’adagio. Le tour de force du ballet romantique, c’est de parvenir à créer une illusion, sans égard pour la « cohérence ethnographique », qui fait qu’aujourd’hui encore, on se laisse transporter dans l’univers des bayadères.

Ainsi, la « pâte » de Noureev se dévoile surtout dans le domaine chorégraphique. En effet, sa Bayadère, synthèse des précédentes versions créées depuis Petipa, frappe par sa mise en valeur des danseurs, dans les ensembles (les « Amis de Solor » et les « Hindous » dans l’Acte I, les « Kshatriyas » dans l’Acte II et de nouveau les « Hindous » dans l’Acte III) comme dans les solos (le « Fakir » dans l’Acte I, « l’Idole dorée » dans l’Acte II, et les variations de Solor au fil des trois actes). Si l’on sait que Noureev avait à cœur de faire danser les hommes, souvent cantonnés à des rôles de figuration dans les ballets romantiques, il a également accordé une grande mobilité au corps de ballet dans La Bayadère, en particulier dans le célèbre tableau du « Royaume des ombres » (Acte III). En effet, ce dernier aurait toutes les caractéristiques d’un « ballet blanc » : un monde imaginaire, une scène épurée et des danseuses, vêtues chacune d’un tutu blanc, incarnant les silhouettes fantomatiques d’un décor vivant statique. Mais dans La Bayadère,le corps de ballet se voit confier de vrais passages chorégraphiés, qu’il soit réparti de chaque côté de la scène pour accompagner la variation d’une soliste, ou qu’il investisse pleinement l’espace pour déployer les mouvements éthérés des danseuses. Le tableau trouve ainsi, quoiqu’il soit dépourvu d’action dramatique, un relief envoûtant.

C’est pourquoi ce ballet est l’occasion parfaite pour une compagnie de révéler les talents de ses artistes. En effet, les nombreux passages narratifs et les situations complexes que rencontrent les personnages mettent à l'épreuve les qualités d'interprètes des danseurs. La difficulté se rencontre surtout dans les scènes de pantomime, un ressort classique du ballet romantique abandonné par les chorégraphes du XXe siècle et réintroduit par Noureev dans ses créations. Il s'agit non seulement de dérouler l’intrigue mais encore de transmettre une émotion qui plonge le spectateur dans l'imaginaire des tableaux. Cette forme de narration est d’autant plus convaincante lorsqu’elle rencontre une alchimie entre les danseurs : ce soir-là, le trio Sae Eun Park (Nikiya), Paul Marque (Solor) et Valentine Colasante (Gamzatti) dévoilait de belles nuances de jeu, entre sensibilité, sensualité et hostilité. D’autre part, les chorégraphies de Noureev offrent plusieurs morceaux de bravoure qui donnent l’occasion aux Etoiles de faire étalage de leurs qualités techniques : les fouettés de la variation de Gamzatti impressionnent autant qu’ils donnent le tournis, tandis que les arabesques plongées de Nikiya paraissent d’une simplicité déconcertante, et que les grands sauts de Solor, qui s’étirent avec puissance, semblent paradoxalement soustraire le danseur aux lois de la pesanteur. Cette double exigence technique et artistique fait le succès de La Bayadère depuis sa création il y a 145 ans.