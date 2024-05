"Le Drapeau rouge sur le Reichstag" est une photographie d'Evgueni Khaldeï prise le 2 mai 1945 sur le toit du palais du Reichstag, à Berlin.

Atlantico : Comment le narratif voulant faire croire que l’URSS seule ou presque a vaincu l’Allemagne nazie a-t-il prospéré ?

André Sénik : Ce narratif majorant la part de l'Armée rouge s'est d'abord appuyé sur des faits : les grandes batailles qui ont défait l'armée allemande comme celle de Stalingrad n'a pas d'équivalent du côté des Alliés. Le nombre des morts soviétiques militaires et civils n'a pas d'équivalent non plus. De plus, ce sont les Russes que les Alliés ont laissé planter leur drapeau à Berlin. Ces données factuelles ont été martelées par les communistes français qui répétaient que Paris avait été sauvé à Stalingrad, comme si les soviétiques s'étant sacrifiés pour nous sauver.