L’Ukraine peut-elle perdre la guerre ?

"Les troupes de Zelensky ne sont pas de taille à lutter longtemps contre l’armée de Poutine", selon Benoît Rayski.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cette guerre dure depuis bientôt deux ans. Une guerre d’usure qui est tout à l’avantage des Russes. Ils ont eu des dizaines de milliers de morts.

Mais leurs réserves humaines sont inépuisables. Ce qui n’est pas le cas des Ukrainiens. Car la Russie est dix fois plus peuplée que l’Ukraine. Sur le front, la situation n’est pas très favorable aux Ukrainiens. Leurs hommes tombent aussi par dizaines de milliers mais comment les remplacer ?

Le pire est ailleurs. L’Occident a soutenu avec armes et munitions l’armée ukrainienne. A soutenu ? Il va falloir en parler de plus en plus au passé.

L’Occident est vieux et fatigué. L’aide à l’Ukraine lui a coûté des milliards. Et les Occidentaux sont las de payer des milliards. Aux Etats-Unis, principal donateur en armes et en munitions, les Républicains font ce qui est en leur pouvoir pour bloquer l’aide à l’Ukraine. Et dans le monde, on entend de plus en plus la phrase suivante : « cette guerre ne nous concerne pas ».

L’Occident pleure l’assassinat de Navalny. L’Occident a l’habitude de pleurer. Comme il a pleuré, sans rien faire, la mort de la Pologne en 1939, il pleurera à nouveau sur la mort de l’Ukraine.