"L'Exposition universelle de 1867" de Edouard Vasseur. Une étude détaillée d'un événement considéré comme l'apogée du Second Empire

THÈME

En quoi l'Exposition universelle de 1867 fut-elle plus intéressante que les précédentes ou les suivantes au point que l'auteur lui consacre ce gros ouvrage ? Il s'en explique dans son introduction et dans le premier chapitre intitulé "Héritage" : elle fut exceptionnelle par le nombre d'exposants (52.000), de pays représentés (une trentaine), de visiteurs enthousiasmés, et par la visite de plusieurs souverains européens accueillis par Napoléon III (qui a visité l'Exposition 19 fois) et l'Impératrice Eugénie (qui s'y est rendue 31 fois).

Edouard Vasseur, en historien, se propose donc d' examiner toutes les facettes de cet événement : les arguments officiels, les intérêts des industriels, les objectifs de prestige pour la France, l'équipe chargée de l'organisation, les jurys désignés, le montage financier, le choix du lieu, l'avancement du chantier, la place des artistes etc...

Dans une deuxième partie, il revient en détails sur les espaces (le palais et le parc du Champs de Mars, les berges de la Seine et les faubourgs de Paris), sur les exposants et la manière de présenter leurs produits, et aussi sur les services et divertissements proposés au public (spectacles, restaurants, musique, etc). Il détaille également la manière dont les visiteurs circulent dans cet immense endroit, rappelant qu'à cette époque, Paris est une ville en pleine transformation.

La troisième partie est consacrée au contexte politique, car, on le sait, la menace de guerre avec la Prusse n'est pas loin... Ce qui n'empêche pas la réception d'avoir été merveilleuse et les décors des pavillons éblouissants ! Bref, si bon nombre d'exposants furent récompensés et si la fête fut un succès, elle eut bien sûr une fin : l'auteur présente alors les éléments de liquidation, la libération du terrain, la publication des rapports, la gestion des contentieux et la distribution des "bénéfices".

Les deux derniers chapitres proposent de dresser le bilan de cette Exposition en termes économiques, politiques et diplomatiques.

POINTS FORTS

C'est en historien que l'auteur raconte cette Exposition, autant dire qu'il entre dans de très nombreux détails, s'appuyant sur les non moins nombreuses sources à sa disposition (documents d'archive, monographies, articles de presse, témoignages, et sa propre thèse de doctorat). Lui-même l'avoue : "Le nombre de sources concernant l'Exposition est immense... il est impossible de comptabiliser le nombre de pages qui ont été noircies au sujet de l'Exposition universelle de 1867" (p. 217).

Il réussit fort bien à démontrer combien cette Exposition fut une fête impériale, malgré ses difficultés d'organisation. Alors qu'à l'origine les Expositions universelles étaient destinées uniquement à encourager la production industrielle en créant une concurrence entre les exposants et en les récompensant de médailles, celle-ci fut surtout appréciée par les divertissements et le faste déployé. On comprend à la lecture pourquoi l'année 1867 a pu être considérée comme la dernière période de joie et d'insouciance avant "l'année terrible" de 1870.

Un cahier de documents d'époque (croquis, dessins, gravures, plans et autres illustrations ainsi que de jolies aquarelles), ajoute à la qualité du livre. L'index des noms est bienvenu.

QUELQUES RÉSERVES

Si l'ouvrage se veut complet (une cinquantaine de pages de notes en fin de volume) et aborde les nombreux aspects du sujet et rappelle l'ambiance de l'époque, le revers de la médaille c'est que la multitude de précisions ne facilite pas la lecture. On ne saurait le reprocher à l'auteur mais il faut avouer qu'il ne nous épargne rien : des centaines de noms, des milliers de détails et de chiffres peuvent finir par donner le tournis !

ENCORE UN MOT...

On s'amusera des anecdotes concernant la place des artistes : Courbet qui joue l'indépendance et installe avenue Montaigne son propre pavillon où il présente quarante de ses toiles. Manet, exclu de la sélection retenue par le jury, qui expose ses œuvres à côté de Courbet mais avec moins de succès... Hugo, toujours en exil à Guernesey, qui remet à son éditeur une quarantaine de pages, véritable déclaration d'amour pour Paris ""flambeau allumé" éclairant l'avenir. Quant à la musique, elle est omniprésente : Saint-Saëns donne un récital à la Madeleine, tandis que Steinway expose ses pianos et que des concours d'oeuvres musicales sont organisés (les jurys ont entendu 630 hymnes et 222 cantates, 970 morceaux de musique !). Et au Cercle international, c'est Johann Strauss fils qui dirige les concerts de musique viennoise !

UNE PHRASE

- "L'Exposition universelle de 1867 est un objet difficilement appréhendable, entre concours industriel, agricole et artistique et lieu de divertissement, entre foi en l'avenir et passion pour le passé, entre utile et agréable." (p. 160)

- "Plus que des objets qui y ont été présentés, c'est l'atmosphère de fête qu'à connue Paris cette année-là que les contemporains ont aimé se souvenir, entre visite de souverains, bals et cérémonies et succès d'Hortense Schneider sur les planches des Variétés. Immanquablement, l'Exposition a représenté pour eux le dernier moment de joie et de légèreté avant des années sombres, dont le canon Krupp constituait un sinistre présage" (p. 295).

L'AUTEUR

Edouard Vasseur est historien, archiviste paléographe, professeur à l'Ecole des Chartes chargé du cours d'histoire des institutions, de diplomatique et d'archivistique contemporaine. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2005 à l'Université Paris-Sorbonne, s'intitulait "l'Exposition universelle de 1867 à Paris : analyse d'un phénomène français au XIXe siècle". Récemment lui a été confiée une nouvelle chaire Unesco-Ecole des Chartes,Les archives au service des nations et des sociétés africaines.