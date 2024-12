L'étude du mouvement de l’œil des primates ouvre de nouvelles perspectives fascinantes pour nous aider à comprendre l'évolution du langage

Vanessa Wilson une formation en zoologie et en psychologie, menant des recherches comparatives sur la cognition et la personnalité. Elle a travaillé comme postdoctorante en Allemagne et en Suisse, et a récemment commencé un rôle de conferencier à Hull. Son travail récent s'est concentré sur l'utilisation du suivi oculaire pour étudier la base cognitive d'un aspect clé du langage, chez les singes et les humains.