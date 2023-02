Calixthe Beyala en 2011.

On doit cette information à Calixthe Beyala.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pendant des siècles, les razzias musulmanes ont ensanglanté l’Afrique noire. Des dizaines de millions d’esclaves. Des millions de morts. Des filles et des femmes violées et traînées dans les harems.

C’est un fait historique incontestable. Mais, on n’a pas le droit de l’évoquer sous peine de passer pour un islamophobe patenté et un raciste anti-arabe.

C’est bien pourquoi Christiane Taubira a fait silence sur cette abomination lors de sa loi mémorielle sur l’esclavage. Elle ne voulait pas - de son propre aveu - « désespérer les jeunes de banlieue » !

Et soudain, une voix inattendue est venue mettre fin à cette omerta. La voix de Calixthe Beyala, écrivain et présidente des Africains de France. A notre connaissance, elle est résolument anti-raciste et progressiste. Les propos du président tunisien l’ont mis hors d’elle. Il avait déclaré que « l’immigration sub-saharienne était un complot criminel visant à modifier la composition démographique de la Tunisie ».

Que n’avait-il pas dit là ? Calixthe Beyala l’a traité de « raciste » et demandé son exclusion de l’union des Etats africains. Elle aurait pu s’arrêter là. Mais c’était mal connaître la bouillante Calixthe. Emportée par sa colère, elle a violé le tabou des tabous. Avec cette phrase qu’on croyait réservée à des islamophobes comme Eric Zemmour : « l’esclavage des Africains par les Arabo-musulmans est une réalité », a-t-elle dit.

Ne voulant pas être traité de raciste anti-arabe, nous lui laissons la responsabilité de ses propos. Et nous lui suggérons d’en parler avec Christiane Taubira avec laquelle elle s’entend bien.

