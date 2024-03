L’ennui, ce temps perdu qui nous fait pourtant gagner tellement

Christian Bourion : À partir du moment où vous évoquez l'ennui, vous introduisez une connotation émotionnelle qui tend vers le négatif. Cela signifie que le cerveau peut ressentir une forme de souffrance.

Pourtant, il existe des contre-exemples. Personnellement, je suis à la retraite depuis plus d'une décennie et je suis parfaitement heureux. Ce bonheur découle probablement de ma carrière où j'ai travaillé ardemment et réussi. Même en ne faisant rien de professionnel maintenant, je ne m'ennuie jamais et je trouve satisfaction dans cette situation.

On peut alors avancer que le fait de ne rien faire peut en réalité réduire voire éliminer la pression, ce qui peut être perçu positivement. Ainsi, il est crucial de distinguer entre les différentes situations.

En conclusion, l'ennui est souvent associé à des émotions négatives, mais il existe des cas où le fait de ne rien faire peut être bénéfique. Il est donc important de considérer chaque situation individuellement pour en évaluer les aspects positifs et négatifs.