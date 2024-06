"L'écriture est une île" de Lorraine Fouchet : un atelier d’écriture dans l’île de Groix. Un roman un peu superficiel

"L'écriture est une île" de Lorraine Fouchet est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson.

THÈME

Si l'écriture est une île, c'est aussi une prise de risque, un voyage dont on ne revient jamais indemne.

Imaginez un lieu dont il est difficile de s'échapper ; dressez le portrait de différents personnages : jeunes, vieux, hommes, femmes, peu importe ; rassemblez-les autour d'une activité commune pendant un temps donné. Ils finiront par vous murmurer leurs histoires à l'oreille.

Voilà ce qui pourraient constituer les consignes d'un atelier d'écriture et c'est ce à quoi vont s'atteler les différents protagonistes de ce roman. Le lieu, c'est l'île de Groix ; les personnages : Arzur, Joanna, Mary, Cassandra, Léon, Daniel et Luchino vont mettre leurs vies entre parenthèses pour tenter l'aventure de l'écriture autour d'Alix, romancière qui a vécu jusqu'ici une vie de papier. En une semaine, ils vont évoluer, se tourner autour, s'affronter, se découvrir, s'aimer et surtout faire face à leurs propres craintes, dénis et rêves.

POINTS FORTS

On s'attache particulièrement au personnage de Daniel qui écrit tous les jours des lettres pleines de tendresse à son épouse défunte. Personnage le plus âgé avec Mary, on refait à rebours l'itinéraire de sa vie ce qui lui permettra de faire le deuil des siens et - survivant de la rafle du Vel d'Hiv - dépasser sa culpabilité.

Mary, adorable et typique vieille anglaise - à moins que ce soit une écossaise ? - amène une fraîcheur grâce à la fantaisie d'une raison défaillante que n'ont pas les plus jeunes.

La problématique et la complexité des liens familiaux est un thème central très intéressant. Est-ce que trop d'amour n'est pas aussi emprisonnant et toxique que l'absence d'une mère ? Est-ce que l'amour filial doit pardonner tous les crimes ? Chacun y répondra à sa manière.

QUELQUES RÉSERVES

Le choix quasi systématique d'une écriture sous forme de dialogues entre les différents personnages donne à l'ensemble du roman un côté un peu superficiel. Ces échanges pendant les ateliers d'écriture font se demander par moment lequel des personnages est en train de parler.

Un récit inégal d'un personnage à un autre : autant l'histoire de Daniel est développée, autant certains parcours semblent peu approfondis. Ainsi, les passages concernant Cassandra forment des redites. Par ailleurs, l'affrontement entre Arzur et Alix est peu crédible ou à tout le moins, les réactions de ces deux protagonistes auraient mérité d'être plus fouillées.

ENCORE UN MOT...

Ayant moi-même participé à de nombreux ateliers d'écriture, je me suis enthousiasmée pour le titre L'écriture est une île tant il est vrai que chacun porte dans son écriture une intimité qui lui est propre.

Je m'attendais donc à de plus grandes différences de style d'un personnage à l'autre : le prétexte des différents exercices d'écriture auraient pu amener plus d'originalité dans leurs productions. L'un aurait pu écrire de la poésie, l'autre un récit historique au milieu des lagunes de Venise, un troisième de la science-fiction en incarnant un super héros vengeur, que sais-je ? Il y a tellement de “possibles" dans l'écriture ! Aussi je reste un peu déçue que les différents personnages soient systématiquement dans l'écrit autobiographique.

UNE PHRASE

“ Un livre qu'on lit est un tapis volant qui transporte, un gros pull qui réchauffe, une épopée dans laquelle sauter à pieds joints et à cœur battant, les yeux écarquillés. Mais lorsqu'on l'écrit, c'est un grand huit dont on ne revient pas indemne. Les mots creusent profond, cherchent les émotions, fouaillent la douleur, arrachent les pansements et mettent les plaies à nu. “ p.58

L'AUTEUR

Lorraine Fouchet est née en 1956. Elle entame d'abord des études de médecine et exerce pendant 15 ans dans les services d'urgence au SAMU de Paris avant de se consacrer à l'écriture. Désormais romancière et scénariste, elle a reçu de nombreux prix littéraires et a également présidé de nombreux jurys. Parmi ses nombreux romans parus en Livre de Poche, citons Face à la mer immense (2021), À l'adresse du bonheur (2022) et Jamais là par hasard (2023).