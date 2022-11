"L'autre" de Tahnee : Tahnee, c’est tonique

Le spectacle "L'autre" de Tahnee est à retrouver au Théâtre La Nouvelle Seine à Paris.

L’AUTRE

De Sybille de Montigny

Durée : 1h

Avec Tahnee

La Nouvelle Seine

Sur berges, face au, 3 Quai de Montebello,

75005 PARIS

01 43 54 08 08

Les mecredi de novembre et décembre à 21h. Jusqu’au 20.12

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Dans ce premier spectacle, Tahnee pose les bases avec humour : le racisme, le sexisme, l’homophobie, et Vianney, c’est nul !

L’humoriste nous raconte la difficulté de grandir en étant (presque) la seule noire d’un petit bled normand, le stress du coming out, l’obsession bizarre des gens pour le sexe des futurs bébés et la déception des cadeaux ratés.

C’est avec une légèreté agréable et maitrisée que Tahnee parle de sujets importants et qui manquent encore de visibilité dans les spectacles d’humour.

L’autre est un spectacle résolument moderne, mais qui renoue aussi avec élégance avec les interludes musicaux qui avaient déserté le stand-up ces derniers temps.

POINTS FORTS

Tahnee est d’une spontanéité plaisante, ce qui apporte à un spectacle déjà bien écrit un coup de fraicheur.

Si, comme moi, vous avez découvert Tahnee pendant le confinement grâce à ses reprises parodiques de tubes de la chanson française, vous ne serez pas déçu·es !

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Il serait réducteur et stupide de cloisonner Tahnee et son spectacle à « de l’humour pour la communauté LGBT+ » : L’autre est accessible à tous et à toutes, qu’importe votre genre ou votre orientation sexuelle.

Si des personnes LGBT+ peuvent rigoler à des histoires de dates hétéro, il n’y a pas de raison qu’un public hétéro ne se gondole pas en écoutant Tahnee !

UNE PHRASE

[Tahnee raconte que lorsque quelqu’un lui plait, elle n’a plus aucune personnalité] : «Si la fille est fan de country, je deviens fan de country… Alors que je déteste la country ! Mais je me connais, si la fille me plait et qu’elle me dit : “ Ouais si tu veux Tahnee demain, p’tit concert de country… “. J’vais faire : “ Attends mais grave ! Danser comme des cowboys sur une musique répétitive ? Je dis oui !“ ».

[Sur le fait que les personnes blanches prennent souvent Tahnee et sa copine pour de sœurs juste parce qu’elles sont métisses et qu’elles ont les cheveux frisés] : « Du coup je me disais, t’imagines si à chaque fois qu’on voyait deux hommes blancs côte à côte avec la même coupe de cheveux on les prenait pour des frères ? T’sais, on irait à l’Assemblée Nationale, au CAC 40 du genre “Wow mais quelle fratrie ! Quelle mère courageuse vous avez là !“.

L'AUTEUR

Tahnee est une humoriste Ch’ti-antillaise, qui fait ses armes dans le théâtre d’improvisation avant de se lancer dans le stand-up en 2017.

Elle a depuis collaboré avec des pointures du stand-up comme Shirley Souagnon ou encore Kyan Khojandi.

Aux côtés de Mahaut Lou, elle lance le plateau Comédie Love à la Nouvelle Seine, qui parle de l’amour avec humour et bienveillance, et dont une partie des bénéfices sont versés à des associations féministes, queer, inclusives…