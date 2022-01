Le nouveau film de Robert Guédiguian, "Twist à Bamako", est à retrouver dans les salles de cinéma dès ce mercredi 5 janvier

Décidément Robert Guédiguian ne désarme pas, qui, film après film, dénonce les injustices du monde et tente de montrer combien ce dernier pourrait être beau s’il était régi par l’humanisme et si ses richesses étaient mieux réparties. Le plus souvent, le cinéaste ancre ses scénarios à Marseille, dans le quartier de l’Estaque où il est né et a grandi, majoritairement pour des histoires à caractère familial et social. Parfois il s’en échappe pour des drames historiques, ouvertement beaucoup plus politiques. C’est le cas de ce Twist à Bamako, qui laisse entrevoir quelle démocratie le Mali aurait pu devenir si son socialisme proclamé dès son indépendance n’avait pas été gangréné, d’emblée, par une multitude de résistances et de pressions de toutes sortes…

Visiblement, l’Afrique a inspiré le cinéaste marseillais de Marius et Jeannette. Bien que relatant la désintégration d’une utopie, Twist à Bamako est sans doute son opus le plus chatoyant (il explose de couleurs) et le plus musicalement emballant (sa bande originale est truffée de « tubes » du tonnerre). On peut regretter que pour certaines scènes, le grand et généreux réalisateur qu’il est se soit laissé déborder par le militant radical qu’il est aussi. La tournure pédagogique que prennent alors ses dialogues plombe un peu le dynamisme de son récit, qui demeure, par ailleurs, exaltant, excellent, édifiant.