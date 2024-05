"Jusqu'au bout du monde" de Viggo Mortensen

Acteur, réalisateur, scénariste, producteur, musicien, photographe, peintre, éditeur et poète américano-danois… Si l’ on devait résumer par un adjectif la personnalité de Viggo Mortensen, né le 20 octobre 1958 à New York d’un père danois et d’une mère américaine, ce serait « éclectique ».

Après avoir vécu ses onze premières années en Argentine où ses parents s’étaient installés après une première escale au Danemark, le petit garçon, devenu polyglotte, retourne vivre aux Etats-Unis pour suivre ses études. Celles-ci achevées, il repart au Danemark, puis en Angleterre, avant de revenir, en 1982, aux Etats-Unis pour y suivre une formation théâtrale, car il a décidé de devenir acteur. Dix années passent, pendant lesquelles il est cantonné à des rôles secondaires et où, pour vivre, il est tour à tour docker ou chauffeur de poids lourd. Sa carrière commence vraiment en 1991, lorsque Sean Penn lui offre un rôle d’ex-taulard dans The Indian Runner. Il se lie alors d’amitié avec Denis Hopper et enchaîne les tournages. Mais il lui faudra encore dix années pour atteindre une renommée mondiale : ce sera, en 2002, avec le rôle d’Aragorn, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Définitivement lancé sur le plan international, le comédien alternera ensuite grosses productions et cinéma d’auteur. Parmi ses films : Treize vies, Les Crimes du futur, Green Book : sur les routes du Sud…

En 2020, il passe pour la première fois derrière la caméra avec Falling, un film sur les difficiles relations entre un père malade et son fils homosexuel, qu’il a écrit et produit. Jusqu’au bout du monde est le deuxième film de cet artiste aux multiples talents, qui, par ailleurs, est passionné de foot et de hockey sur glace, vote « écolo », est capable de s’exprimer en sept langues (anglais, espagnol, danois, français, italien, suédois et norvégien) et est aussi fasciné par la légende du Roi Arthur.