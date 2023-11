"Jonasz au grenier" de Franck Harscouët : une séduisante plongée dans l’univers de Michel Jonasz

THÈME

Chaque soir, dans un grenier-atelier, lorsque résonnent les 12 coups de minuit, trois mannequins prennent vie jusqu’au lever du jour.

Animés du désir de vivre les mêmes émotions que les humains, ils trouvent le journal intime de l’ancien propriétaire, un musicien.

Ils vont, le temps d’une nuit, chanter l’amour, les rêves, les voyages, l’enfance, le temps qui passe, l’espoir d’une nouvelle vie.

POINTS FORTS

On connait Michel Jonasz, auteur et interprète depuis plus de cinquante ans d’une œuvre unique dans la chanson française, qui allie des textes émouvants à toutes les formes de musique : variété, jazz, bossa, classique, blues... L’idée est donc excellente de construire autour du chanteur un spectacle musical qui s’approprie, à travers ses chansons, son univers si personnel, qui nous touche intimement.

Le décor rend justice à l’ambition textuelle de Jonasz, à l’humanité et la richesse de son répertoire et de ses inspirations. Le grenier prend les allures d’un espace hors du temps, un lieu de recueillement et d’accomplissement, de création et de mémoire.

C’est dans cet espace qu’évoluent nos trois personnages, mannequins-objets en quête d’eux-mêmes et rêvant de s’échapper de leur condition. Une bande son inventive illustre cet univers à la fois quotidien et fantastique.

Les comédies-chanteurs s’approprient parfaitement le monde de Michel Jonasz.

Amala Landré et Malaurie Duffaud, aux registres complémentaires, apportent leur talent, déjà mis au service de nombreuses comédies musicales. Quant à Tristan Garnier, il ajoute à son interprétation son talentueux jeu de piano, d’autant plus lorsque sa partition vient se plaquer sur la bande son enregistrée.

QUELQUES RÉSERVES

Une seul réserve, mais elle est de taille : le choix de la set-list. Certes ce n’est ni un tour de chant, et encore moins un best of, mais on recherche dans ce spectacle autour de Michel Jonasz à retrouver les chansons qu’on aime, qu’on a envie de fredonner avec les chanteuses.

Même si on retrouve quelques classiques, comme Les vacances au bord de la mer, Changez tout, Je voulais te dire que je t’attends, beaucoup de chansons choisies, comme Tombent les feuilles, J’vieillis, C’est ça le blues, Je t’aime, ne sont pas du tout connues du grand public. • Certes, certaines autres sont connues des initiés, mais des classiques comme Super nana, Dites-moi, Les wagonnets, Joueur de blues ou La boîte de jazz, auraient parfaitement trouvé leur place dans le spectacle.

ENCORE UN MOT...

Les chanteurs sont à l’honneur et inspirent, avec des fortunes diverses, des spectacles musicaux, commeLa ballade de Souchon.

UNE PHRASE

«Je veux aller où l'air est plus doux

Où la colombe vole en-dessous

Où le printemps entre un jour comme un fou

Vous saisit au revers

Au détour d'un chemin vert

Et vous dit

Ça va pas comme ça

Changez tout changez tout

Votre monde ne tient pas debout

Changez tout

Changez tout

Changez tout. »

(« Changer tout », 1975, paroles de Pierre GROSZ, musique de Michel JONASZ)

L'AUTEUR

Michel Jonasz naît en 1947 de parents juifs hongrois à Drancy. Il quitte l’école à quinze ans et cherche sa voie dans le domaine artistique, la peinture, le théâtre et la musique.

Une place de pianiste lui met le pied à l’étrier avant qu’il trouve le succès, dès son premier album en 1975, avec notamment les chansons Dites-moi et Super nana.

Au total, il réalise 17 albums, mais aussi des incursions au cinéma et au théâtre.

Il aura marqué de sa voix subtile et de son inspiration cinq décennies de chanson française, avec de nombreux succès, qui font de lui l’un des créateurs les plus prolifiques de sa génération, mais aussi l’un des artistes de variétés les plus appréciés sur scène.