"Joe la crapule"

L’ex-président en campagne pour 2024 a attaqué son successeur Joe Biden sur son bilan de « corruption et d’échec ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est ainsi que l’ancien président des Etats-Unis qualifie son successeur. Auparavant il se contentait de “Sleepy Joe”. Mais comme Sleepy Joe s’est réveillé et a été élu à la Maison Blanche, Trump a décidé de frapper plus fort. On est habitués à sa vulgarité. Mais là, il dépasse toutes les limites. Il accuse Biden de corruption, d’incompétence et de tous les maux de la Terre. Joe Biden n’est pas en reste. Il reproche à son prédécesseur d’utiliser les arguments de l’idéologie Nazie. Biden hait Trump. Trump méprise Biden. Ça promet pour les débats lors de la présidentielle.

L’Amérique est à l’image de ces deux hommes : coupée en deux. Nombre des partisans de Trump pensent que l’assaut sur le Capitole a été organisé par le FBI pour nuire à l’ancien président.

Ils ne croient ni dans les juges ni dans les journaux. Seul Trump, à leurs yeux, dit la vérité.

Et les déboires judiciaires de l’ancien président ne font que les conforter dans leur soutien.

Il faut remonter à la guerre de sécession pour voir autant de haine et l’Amérique aussi divisée. Quand il y aura la guerre entre les États républicains et les États démocrates, ce sera pas beau à voir !