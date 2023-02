"Je pars sans moi" de Johanna Korthals Altes et Isabelle Lafon : les vents contraires de la folie

THÈME

Sur la scène, une porte blanche plantée dans le sol pour unique décor. Isabelle Lafon et sa complice de toutes ses créations, Johanna Korthal Altes, apparaissent alors. Elles sont collées épaule contre épaule, et nous regardent. Elles invoquent des anecdotes, des souvenirs, et semblent se tenir ainsi serrées pour se donner du courage, on sent comme une appréhension à monter sur scène…Elles s’adressent à nous, pour nous prendre à témoin de ce qui va se passer, de ce qui risque d’arriver…

Ce que nous allons vivre ensemble est une recherche autour de la folie, de ceux qu’on dit "fous" ou "à part". Isabelle Lafon, Johanna Korthals Altes et leur assistante à la mise en scène, Jézabel d’Alexis, sont toutes trois parties à la rencontre de « malades » dans les hôpitaux, ou juste dans la vie, et elles se sont plongées dans les archives de revues psychiatriques, du XIXeme siècle jusqu’à aujourd’hui.

A partir de ces textes de psychiatres et de la découverte des mots anonymes d’une folle, intitulé « Impression d’une hallucinée » dans la revue l’Encéphale, datant de 1882, Isabelle Lafon nous montre avec pudeur une façon de convoquer l’autre, en soi, pour mieux se confronter et se révéler soi-même. Cette anonyme, Isabelle Lafon va l’appeler « Mademoiselle M. » pour mieux la sentir, l’inviter à prendre place en elle. Dès leur entrée, Isabelle Lafon nous prévient du caractère intime de cette création - « Je suis émue…il ne faudra pas pleurer » - et c’est à partir des mots d’une anonyme, d’un autre siècle, internée à Saint-Anne parce qu’elle entendait des voix, qu’elle va se frayer un chemin tout en douceur et délicatesse vers ses propres vertiges.

