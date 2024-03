"Je m'appelle Asher Lev" d’Aaron Posner, d’après Chaïm Potok : être soi, sans faire souffrir les autres

"Je m'appelle Asher Lev" d’Aaron Posner, d’après Chaïm Potok, est à voir au Théâtre des Béliers parisiens à Paris.

"Je m'appelle Asher Lev"

d’Aaron Posner, d’après Chaïm Potok

Adaptation : Hannah- Jazz Mertens

DUREE : 1H30

Mise en scène : Hannah-Jazz Mertens

Avec Guillaume Bouchède, Stéphanie Caillol, Martin Karmann ou Benoît Chauvin

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre des Bêliers Parisiens

14 bis rue Sainte Isaure

75018 PARIS

01.42.62.35.00

https://www.theatredesbeliersparisiens.com

Du 23/01/2024 au 31/03/2024, mardi au samedi à 19h00 Matinée le dimanche à 17h00

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Asher Lev dessine comme il respire. Son histoire est celle d’un jeune juif orthodoxe de Brooklyn, qui, aux portes du monde prodigieux de l’art, devra choisir : obéir aux exigences des siens et à son éducation religieuse, ou s’abandonner à son destin exceptionnel.

POINTS FORTS

Magnifique décor de Capucine Grou-Radenez.

Une mise en scène et une direction de comédiens qui donne une palette de couleur des sentiments humains du plus cruel au plus délicat.

Un beau plaidoyer sur la création artistique et la liberté d’expression.

Un regard sévère sur le poids de la tradition.

QUELQUES RÉSERVES

Pas trouvé.

ENCORE UN MOT...

Servie par une très belle distribution au jeu sensible, l’histoire de ce drame entre un père intransigeant et un fils qui n’aspire qu’à respirer hors de la cage qui lui est imposée pose tout le problème de l’antagonisme entre l’Art et les Cultures.

Quelles sont les limites de la foi qui se veut généreuse et altruiste face à “l’art“, qui se veut libre et éclairant ? Un combat à âmes inégales. Une tragédie familiale qui pose les bonnes questions.

UNE PHRASE

LE PERE : « De quoi a-t-on l’air ? Lorsque mon fils passe son temps à dessiner au lieu d’étudier ! De quoi a-t-on l’air ? "

L'AUTEUR

Aaron Posner est un dramaturge et metteur en scène américain. Il a été co-fondateur de l’Arden Theatre Company à Philadelphie et directeur artistique du Two River Theatre de 2006 à 2010.

Posner a dirigé plus de cent productions dans de grandes compagnies de théâtre régionales à travers le pays. Il a remporté six prix Helen Hayes , deux prix Barrymore , le prix Outer Critics Circle , le prix John Gassner, un prix Joseph Jefferson, un prix Bay Area Theatre et un prix Eliot Norton.