Israël : cette guerre qu’une certaine gauche mène contre l’Occident

Un manifestant brandit un drapeau palestinien lors d'un rassemblement organisé par le Collectif 69 en soutien aux Palestiniens à Lyon, dans le sud-est de la France, le 11 octobre 2023.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Le massacre d'Israéliens par le Hamas a fait éclater deux conflits aux yeux du public. Le premier se déroule au Moyen-Orient, où Israël mène une guerre à mort contre des pogromistes islamistes barbares, assassins de bébés et de grand-mères.

L'autre guerre à laquelle nous sommes confrontés se déroule ici, en Europe et en Amérique. Il s'agit d'une guerre politique et culturelle contre ceux qui, dans nos sociétés, haïssent l'Occident au point de se ranger du côté des islamistes génocidaires.

Notre combat en Occident n'est peut-être pas aussi violent qu'au Moyen-Orient (pas encore, du moins). Mais cette guerre sur le front intérieur constitue également une menace existentielle pour notre démocratie et notre civilisation. Et elle est d'autant plus dangereuse qu'un grand nombre de nos dirigeants politiques veules refusent de reconnaître cette menace.

Nous devons soutenir les Israéliens, non seulement parce qu'ils ont raison. Mais aussi parce que la réaction de la gauche occidentale au massacre en Israël montre à quel point elle est passée du côté obscur. Il est certainement temps de les considérer comme des barbares aux portes des citadelles de l'establishment occidental.

Certains détestent Israël en tant qu'État juif. Mais les élitistes de gauche détestent également Israël en tant que symbole des principes "dépassés" que nos nations occidentales sont censées défendre. Des principes tels que la souveraineté nationale, la démocratie, la liberté d'expression et de la presse, et les véritables droits des femmes. (En Israël, on sait qu'une femme ne peut pas avoir de pénis, mais qu'elle peut avoir une arme et se battre pour défendre sa nation et sa communauté).

(Il est frappant de constater que l'une des principales plaintes de la gauche mondiale à l'encontre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est qu'il souhaite réduire les pouvoirs des juges non élus à interférer avec le gouvernement élu ; c'est la même raison pour laquelle ils ont protesté contre les "démocraties illibérales" souverainistes en Hongrie et en Pologne).

Israël se bat pour son existence. En Europe et en Occident, nous devons également reconnaître les enjeux de la guerre sur le front intérieur et défendre les valeurs démocratiques de notre civilisation. Avant qu'il ne soit trop tard.

Un premier coup de gueule sur Twitter/X d'une gauchiste corbynienne a capté le ton de beaucoup. Rivkah Brown, rédactrice en chef de Novara Media, un média britannique littéralement communiste, a tweeté : "Aujourd'hui devrait être une fête pour les partisans de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde entier, alors que les habitants de Gaza sortent de leur prison à ciel ouvert et que les combattants du Hamas pénètrent sur le territoire de leurs colonisateurs".

Peu importe que tout Palestinien tentant de soutenir la démocratie ou les droits de l'homme pour les femmes ou les homosexuels à l'intérieur de la bande de Gaza gouvernée par le Hamas puisse s'attendre à être emprisonné, voire pire, par les islamistes. On nous dit de célébrer un pogrom comme un acte de libération. (Elle a depuis essayé de se rétracter à moitié et a supprimé le tweet, mais nous avons compris le message).

Il ne s'agit pas des voyous antisémites en chemise brune d'autrefois. Les sentiments anti-israéliens les plus virulents ont souvent été exprimés par des gauchistes éduqués de la classe moyenne dans les hauts lieux du savoir occidental. Alors que les islamistes brandissant des drapeaux sont venus célébrer le massacre d'Israël dans les rues des villes européennes, certains de leurs homologues des grandes universités ont rejoint la fête de la haine en ligne, ayant apparemment acquis l'opinion bigote que le meurtre et l'enlèvement délibérés et fanfarons de civils juifs pouvaient être des actes légitimes.

À l'University College London, la société Justice for Palestine a publié sur Instagram une citation du chef politique du Hamas accusant les "colons fascistes et criminels" d'être à l'origine des violences. À la School of Oriental and African Studies de Londres, l'association étudiante Palestine Society a fait l'éloge, sur Instagram, des Palestiniens qui luttent contre Israël "par tous les moyens nécessaires".

À l'université de Harvard, aux États-Unis, pas moins de 31 groupes d'étudiants ont mis de côté leurs querelles habituelles pour signer une déclaration commune dans laquelle ils déclarent fièrement qu'ils "tiennent le régime israélien pour entièrement responsable de toutes les violences qui se déroulent" (c'est nous qui soulignons). Oui, vous avez bien lu, ces jeunes Américains à l'éducation coûteuse pensent que c'est entièrement la faute d'Israël si le Hamas a tué ces bébés juifs dans leur lit. Le reste de la déclaration ne laisse pas supposer que le Hamas a tué qui que ce soit. Les seuls meurtres mentionnés sont "les massacres à Gaza" lorsque l'armée israélienne a riposté. Les massacres brutaux dans le sud d'Israël ont été simplement qualifiés d'"événements d'aujourd'hui", comme s'il s'agissait d'un débat sur le campus plutôt que d'un bain de sang génocidaire. La police de la pensée autoproclamée de la gauche universitaire, normalement hyper-sensible à l'utilisation d'un mot incorrect sur le campus ou en ligne, n'a rien vu de mal dans tout cela.

Bien sûr, les gauchistes insisteront toujours sur le fait qu'ils sont antisionistes et non antisémites. Cependant, lorsque vous désignez le seul État juif de la planète et la seule démocratie du Moyen-Orient à une haine si particulière, avec un venin que vous n'étendez jamais aux autocraties islamiques, nombreux sont ceux qui peuvent en tirer leurs propres conclusions. Il s'agit d'un sectarisme déguisé en anticolonialisme. Comme le Hamas, ils ne se soucient pas vraiment des Palestiniens ordinaires, mais méprisent tellement les Israéliens que certains peuvent célébrer la barbarie comme un acte d'héroïsme.

Soyons clairs, il ne s'agit pas seulement d'Israël. La réaction a fait ressortir tout ce qu'il y a de pourri dans la gauche occidentale, exposant la menace que ces élitistes influents font peser sur nos propres valeurs civilisées.

Tout d'abord, elle montre que la gauche vit dans un passé imaginaire, répétant toujours le vieux mantra selon lequel "le terroriste d'un homme est le combattant de la liberté d'un autre", imaginant que la "résistance palestinienne" est un "mouvement de libération nationale" luttant contre un "État colonial de colons". C'est pourquoi ils accusent si souvent à tort Israël de pratiquer un "apartheid" racial de type sud-africain à l'encontre des Palestiniens. Comme l'a bien dit l'humoriste Caroline Gold sur Facebook, lorsqu'il s'agit d'Israël et d'antisémitisme, nombreux sont ceux qui reviennent sans réfléchir aux "réglages d'usine".

Pour l'ancien jeune gauchiste que je suis, il est évident que le Hamas n'est pas un mouvement de libération nationale. Ces terroristes ne veulent même pas de "l'État palestinien souverain" dont rêvent leurs meneurs gauchistes. Ils veulent un califat islamiste mondial. Et le grand pas vers cet objectif est de rayer de la carte l'État souverain d'Israël, "du fleuve à la mer". Le Hamas fait partie d'un culte de la mort moderne, qui utilise la terreur comme une fin en soi, dans un djihad sanglant visant à détruire Israël et le peuple juif. Tout gauchiste nostalgique qui tente de faire passer cela pour une guerre de libération est un dangereux crétin qui pratique ce que nous appelions autrefois "le socialisme des imbéciles".

Deuxièmement, la réaction de la gauche aux massacres en Israël a mis en lumière le danger mortel que les politiques identitaires font peser sur nos sociétés aujourd'hui. Dans la vision du monde diviseur de la politique identitaire "intersectionnelle", vous êtes défini par qui ou ce que vous êtes plutôt que par ce que vous faites. C'est pourquoi ils peuvent considérer les termes sioniste, israélien et juif comme interchangeables et essayer de déguiser leur soutien à la barbarie antisémite en politique progressiste.

Après tout, selon la vision perverse de la politique identitaire, les Juifs sont en fait les principaux bénéficiaires du "privilège blanc". En tant que tels, ils pourraient même constituer des cibles légitimes. C'est pourquoi une célébrité insipide comme Whoopi Goldberg a pu déclarer en direct à la télévision américaine que l'Holocauste ne pouvait pas être raciste, car les Juifs étaient blancs, comme les nazis. Ainsi, les gauchistes qui crient leur indignation à la moindre trace d'"islamophobie" (sic) en Occident fermeront les yeux sur le spectacle d'islamistes célébrant le massacre de Juifs dans les rues de villes européennes.

Le troisième aspect de cette réaction, le moins reconnu, est qu'elle montre à quel point la gauche s'est retournée contre la civilisation occidentale elle-même. Depuis un certain temps, Israël se présente comme le défenseur de principes que nos dirigeants politiques ont largement abandonnés. Dans un monde "mondialiste" où les élites occidentales méprisent leurs frontières et leurs citoyens, les Israéliens ont toujours insisté sur leur droit à se battre pour défendre leur souveraineté nationale et leur démocratie contre tous les adversaires.

La gauche déteste Israël parce qu'il a cherché à défendre les principes fondamentaux de la civilisation occidentale que beaucoup d'Occidentaux ont abandonnés depuis longtemps. Qu'elle le veuille ou non, la gauche "aux frontières ouvertes" a plus en commun avec les mondialistes islamistes adeptes du califat qu'avec les défenseurs israéliens de la démocratie nationale.

Cet article a été initialement publié par The European Conservative.