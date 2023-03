Intelligence artificielle : les Bots vont-ils détruire des millions d’emplois ou les transformer ?

Intelligence artificielle.

Atlantico : Face à l’émergence de ChatGPT, de nombreuses craintes émergent quant à la disparition d’emplois. Historiquement, assiste-t-on réellement à des disparitions d’emploi quand de nouvelles technologies apparaissent ?

Gilles Babinet : Différentes études ont été réalisées à ce sujet. À travers les siècles, on se rend compte que les innovations sont compatibles avec une forte croissance du taux d’emploi et de la démographie. En revanche, on assiste parfois à une disparition de certaines formes d’emplois, ce qui ne veut pas dire que l'emploi disparaît. À titre d’exemple, on parlait à la fin des années 1990 d'une forte probabilité de disparition massive d’emplois, mais celui-ci n’a jamais eu lieu.

L’économiste de l’innovation Joseph Schumpeter parlait de « destruction créatrice » pour désigner ce phénomène. Il explique qu'une économie saine doit sans cesse innover tout en détruisant ce qui existait auparavant. Ainsi, quand vous regardez ce qui composait l’économie il y a un siècle ou deux, certaines personnes pouvaient accumuler des fortunes en fabriquant des choses qui n’auraient plus qu'une valeur marginale de nos jours : des vis, des cordes, des bouteilles, etc.

Pour comprendre les impacts de ChatGPT sur l’emploi, il faut essayer de comprendre sa vraie nature. En l'occurrence, il s’agit d’une technologie systémique dont les champs d’applications sont assez comparables à ceux de l’électricité, puisque cela semble pouvoir avoir un impact et créer de la productivité dans tous les domaines. Dans ce contexte, ce qu’il faut éviter, c’est les captations de rente : ou poussant le modèle a l'extrême, un seul et unique ChatGPT vendrait son service à un prix très élevé et absorberait presque toute la valeur dégagée. Le sujet de l’antitrust se pose donc et il faut s’assurer qu’il y ait toujours un certain nombre d’opérateurs sur ce marché pour maintenir les prix bas.

Concernant ChatGPT, à quoi faut-il s’attendre ? Assistera-t-on à un glissement des métiers ?

Exactement. D’autre part, certains métiers vont continuer à exister mais sous des formes différentes. Par exemple, les professeurs exerceront leur mission d'une autre manière. Les avocats, eux, se serviront de ChatGPT (ou équivalent) pour mieux comprendre les différents droits mais continueront de conseiller leurs clients d’un point de vue stratégique, de les renseigner, de les rassurer, etc.

Selon une étude américaine récemment publiée et dont la méthodologie semble pertinente, 49% des métiers pourraient être concernés par ce glissement. Je pense que les effets seront comparables à ce qu’il s’est passé avec le développement de l’électricité à partir des années 1860 : des millions d’emplois ont été bouleversés, modifiés, réorganisés, restructurés. Pourtant, il existe une différence de taille : en ce qui concerne l’intelligence artificielle, les infrastructures existent déjà. Les réseaux numériques sont en place.

Dans un tel contexte, la régulation pourrait jouer un rôle important et aider à effectuer cette transition en limitant les frottements sociaux. En l'occurrence, avec ChatGPT, de nombreux métiers devraient a minima changer : avocats, notaire, traducteur, journaliste … À l’inverse, les métiers manuels comme forgeron, peintre ou plombier semblent moins concernés. L’hypothèse est donc la suivante : les cols blancs seront confrontés à de grands enjeux d'adaptations alors que les cols bleus pourraient paradoxalement être moins concernés, particulièrement les artisans.

À quel point l’émergence de l’intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT pourrait-elle provoquer un bouleversement du marché du travail et de nos sociétés ?

Nous est vraisemblable que nous vivions un moment historique, aux conséquences importantes sur l'organisation sociale et productive. Il est possible que ces changements se fassent ressentir très vite, ce que je ne pensais pas il y a encore quelques années. Comme je l’expliquais précédemment, ces changements, qui nécessiteront une adaptation importante, seront comparables à ceux apportés par l’électricité, mais probablement en l’espace d’une quinzaine d’années seulement la ou la révolution électrique en a pris 60. De nombreuses choses pourraient s’automatiser, initiant des gains de productivité très importants et cela sans nécessairement créer un chômage de masse. Prenons l’exemple des codeurs : malgré une très forte automatisation de la profession (IAAS, PAAS, Gith, etc) les besoins n'en restent pas moins toujours plus importants.

Certaines sociétés sont-elles plus résilientes que d’autres pour s’adapter à ces changements ?

Effectivement. Certaines sociétés sont plus ouvertes que d’autres, et moins conservatrices envers les nouvelles technologies. Les Chinois ont réussi à prendre l’IA à bras le corps en très peu de temps.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux éthiques, de sécurité et de cybersécurité qui vont émerger avec ces technologies, mais il convient à mon sens de prendre aussi en compte le potentiel positif de cette révolution qui semble s'initier.