Plus grande longévité

Il existe un lien entre la vitesse de marche et le fait de bien vieillir. Voici comment vous pouvez améliorer votre rythme

Une vitesse de marche plus élevée, en revanche, est associée à une capacité fonctionnelle accrue, c'est-à-dire à une meilleure aptitude à se déplacer et à effectuer des activités de manière autonome. Elle est également liée à une plus grande longévité.